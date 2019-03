Cornelia Kupferschmid bleibt Vorsitzende des OGV Rietheim-Weilheim

Der Obst- und Gartenbauverein Rietheim-Weilheim hat auf seiner Hauptversammlung am vergangenen Freitag im Gasthaus „Lamm“ den gesamten Vorstand einstimmig bestätigt und sechs Mitglieder für ihre 25-jährige Vereinstreue geehrt.

Die Vorsitzende Cornelia Kupferschmid kündigte zudem an, dass sich der Obst-und Gartenbauverein der Doppelgemeinde nach dem Erfolg im Vorjahr wieder am Kinderferienprogramm beteiligen wolle – diesmal mit dem Bau eines Insektenhotels.

Darüber hinaus werde der Verein am Samstag, 13. April, an einer Gemeinschaftsaktion beteiligen, bei der 15 Bäume auf einer Ausgleichsfläche in Bulzingen geschnitten werden sollen. Auf dem Malerplatz im Ortsteil Rietheim will der Obst- und Gartenbauverein zusätzlich zwei neue und bereits bestellte Bänke zum Verweilen aufstellen.

Der Verein hat laut Kupferschmid aktuell 151 Mitglieder, eine „stolze Zahl“. Im Vergleich zum Vorjahr bewege sich der Verein damit auf stabilem Niveau.

„Die Gemeinde freut es, dass der Verein jährlich an der Jahnhalle im Ortsteil Weilheim und auch am Malerplatz in Rietheim mit einer Bepflanzung zu einem gelungenen und sehenswerten Ortsbild beiträgt“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Achim Grüner. Hans Weber, der Kreisverbandsvorsitzende des Obst- und Gartenbaus, betonte, dass der Verband in diesem Jahr den Fokus auf junge Familien mit Kindern richte und einer Aktion mit den vier Jahreszeiten veranstalte. Damit soll bei der jungen Generation die Begeisterung für die Natur und naturnahe Gärten geweckt werden.

Nur Christel Kupferschmid geht

Bei den Wahlen wurde das Vorstandsteam einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt. Somit bleibt Cornelia Kupferschmid Vorsitzende und Norbert Stockinger ihr Stellvertreter. Barbara Hartmann fungiert weiter als Kassiererin, Rainer Haffa als Schriftführer.

Im Ausschuss scheidet Christel Kupferschmid aus, die dieses Amt seid 30 Jahre innehatte und obendrauf als Kassenprüferin fungierte. Sie bleibe aber weiterhin aktiv im Verein. Nach einstimmiger Wahl tritt ihre Nachfolge im Ausschuss Gerd Grüner an und im Amt als Kassenprüferin Sabrina Hauser, die künftig mit Markus Dreher alle Beläge kontrolliert. Alle anderen Ausschussmitglieder wie Hans-Ulrich Merz, Manfred Müller, Markus Dreher, Sandra Neubauer, Bettina Martin und Ludwig Martin wurden in ihrer Funktion wiedergewählt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung berichtete Anton Paitz aus Wehingen über Schmetterlinge, insbesondere über den Tagfalter in der Region und deren Lebensweise.