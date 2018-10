„Cordula Grün“ bringt die Wiesn nach Weilheim

Die Party- und Rockband Dirndlknacker hat mit vielen bekannten Hits in Weilheim eine Oktoberfeststimmung verbreitet und eine gut gefüllte Jahnhalle ins Schwitzen gebracht.

Es war ein Oktoberfest, wie es sich der ausrichtende Musikverein Rietheim-Weilheim vorgestellt hat. Mehr als 400 Partygänger folgten der Einladung des Vereins am späten Samstagabend in die Weilheimer Jahnhalle. Die allermeisten Damen zeigten sich im Dirndl, die Jungs häufig in Lederhosen. Die Halle war mit beispielsweise vielen Lebkuchenherzen, die von der Decke hingen, traditionell geschmückt, wie es sich für ein Oktoberfest gehört.

Alles war angerichtet. Was fehlte war die passende Musik. Deshalb holte der Musikverein die Dirndlknacker aus dem Allgäu nach Weilheim. Sie kennen sich mit Oktoberfestzeiten aus, die Hauptsaison für die Musiker. Die achtköpfige Party- und Rockband ist im Raum Tuttlingen längst keine unbekannte Gruppe mehr, denn schon mehrmals gastierten sie im Landkreis und waren im vergangenen Jahr bereits in Weilheim.

Die Band packte auch dieses Mal wieder jede Menge Partyhits aus, brachte mit „Country Roads“ von John Denver, Helene Fischers „Atemlos“ oder mit der Nummer „Auf uns“ von Andreas Bourani die Meute in Schwung. Die Sause nahm ihren Lauf.

Den diesjährigen Wiesnhit „Cordula Grün“ von „Josh.“ sangen Jung und Alt in der rockigeren Version textsicher in der Jahnhalle mit. Eine Verschnaufpause gönnten die Dirndlknacker ihrem Publikum nur in den Pausen. Dort wischte sich so mancher leidenschaftliche Tänzer die Schweißperlen von der Stirn, andere lüfteten ihr Dirndl und holten sich die nötige Erfrischung an der Cocktailbar oder am Bierausschank. Eine Stärkung hatte der Musikverein mit Waffeln, Brezeln oder weiteren traditionellen Oktoberfest-Leckereien parat.

Mehrere Sänger wechselten sich in der Band ab. Eine ragte heraus: Karo! Mit ihrer rauchigen und kraftvollen Stimme setzte sie die Nummer „Die immer lacht“ von Stereoact perfekt in Szene, lieferte auch sonst voll ab und legte mit ihrer rockigen Stimme und ihrer Band im Rücken einen überzeugenden Auftritt auf der Bühne hin. Dem Publikum gefiel es und brachte das häufig zwischen den Songs mit Jubelrufen und Applaus zum Ausdruck.

„Die Weilheimer können richtig abfeiern und gehen voll mit“, teilte die Band unserer Zeitung in einer Pause mit. Je später der Abend, desto rockiger wurden die Töne und die Songauswahl. Somit sorgten die Dirndl-knacker in Weilheim bis in den frühen Sonntagmorgen für eine ausgelassene Fete. Erneut kann der Musikverein sein Oktoberfest als Erfolg verbuchen. Übrigens: Die Allgäuer sind nicht abgeneigt, auch im kommenden Jahr wieder einen Stopp in der Doppelgemeinde einzulegen.