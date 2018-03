Seit fast acht Monaten leitet Carmen Woll die Grundschule in Rietheim-Weilheim. Am Freitagnachmittag ist sie bei einer Feierstunde in der Gemeindehalle offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Schüler und Lehrer haben sich einiges einfallen lassen, um Woll zu gratulieren.

Elternbeiratsvorsitzende Simone Mensing sagte in ihrer Rede, dass die Aussichten noch vor einem Jahr recht trüb gewesen seien: Es habe wenig Lehrer gegeben und es war absehbar, dass die damalige Leiterin der Schule, Elisabeth Mattis, zum Schuljahresende 2017 in den Ruhestand gehen werde. Die Überraschung sei groß gewesen, als bekannt wurde, dass Carmen Woll die Nachfolge antreten werde.

Woll ist bereits seit 2015 Lehrerin an der Grundschule in Rietheim-Weilheim. Sie sei ein Glücksfall. „Wir haben eine Leiterin, die die Schüler, Lehrer, Eltern und das Leben in Rietheim-Weilheim kennt“, ergänzte Mensing. Im Namen des Gemeinderats überreichte sie Geschenke, unter anderem ein Fernglas, mit dem sie auch mal „die Perspektive wechseln“ könne.

Der Tag sei „wahrlich ein Grund zur Freude“, sagte Bürgermeister Jochen Arno. Denn heutzutage sei es schwierig, Lehrer zu finden, und Schulleiterstellen blieben unbesetzt. Umso mehr freue er sich, dass Woll die Aufgabe übernehme, die bestimmt nicht immer einfach sei. Arno schenkte ihr eine Wetterstation, die auch einen symbolischen Charakter haben soll: Die Fühler sollen die Innen- und Außentemperatur messen – genauso wie Woll die Stimmung inner- und außerhalb der Schule wahrnehme.

Auch Karlheinz Deußen, der Leiter des Staatlichen Schulamts Konstanz, hieß Woll willkommen und hob die vielfältigen Aufgaben eines Schulleiters hervor: Man sei unter anderem Organisator, Manager, Krankheitsvertreter, Psychologe und vieles mehr. Für die Zukunft wünschte er Woll ein Kollegium, das sie unterstützt, Eltern, die ihr vertrauen und Spaß an der Arbeit.

Große Schultüte für Rektorin

Die Lehrerinnen überreichten der Schulleiterin eine große Schultüte mit allerlei Kleinigkeiten mit symbolischem Charakter: Streichhölzer für zündende Ideen, eine Taschenlampe, um den richtigen Weg zu finden und die Orientierung zu bewahren, eine Zitrone, weil sauer lustig macht und damit die Freude nicht verloren geht und vieles mehr. Eine Gruppe Schüler spielte auf der Blockflöte vor, eine Klasse führte einen Sketch auf und sang unter anderem „Willkommen Frau Woll“ auf Englisch und „Tage wie diese“.

Carmen Woll dankte ihren vielen Unterstützern und sagte: „Ich freue mich jeden Morgen, in so eine schöne Schule gehen zu können.“