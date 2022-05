Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 14. Mai fand in Rietheim-Weilheim der Bezirksentscheid der VR-Talentiade des Bezirks Neckar-Zollern für die Kinder des Jahrganges 2011 statt. Die HSG Baar war hier gleich mit vier Mädchen (Kim Warncke, Emelie Fischer, Isabella Desens, Sophia Merz) und 4 Jungen (Marlon Sasse, Noah Zirngibl, Fabiano Gola, Fabian Fauser) vertreten.

Nachdem die Mädels und Jungs vormittags in verschiedenen Koordinationsübungen hinsichtlich Athletik, Ballwurf, Kraft und Schnelligkeit getestet wurden, standen nachmittags Handballspiele in zugelosten Mannschaften an. Alle unsere Kids konnten mit tollen Leistungen überzeugen! Am Ende wurden aus insgesamt rund 60 Kindern fünf Mädchen und fünf Jungen ausgewählt, die sich für den Verbandsentscheid Württemberg der VR-Talentiade qualifizieren konnten. Es freut uns sehr, dass die HSG Baar auch dort wieder mit 3 Teilnehmern (Kim Warncke, Emelie Fischer und Marlon Sasse) vertreten ist. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!