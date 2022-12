Bericht Blaulicht-Projekttage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vorletzten Novemberwoche war an der Grundschule Rietheim-Weilheim einiges los: Es fanden Blaulicht-Projekttage in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnern statt.

Die Kinder wurden in 8 altersgemischte Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen passierten nacheinander, angeführt durch eine Lehrkraft, 8 Stationen, die überwiegend von Feuerwehr und DRK angeboten wurden. Auch mehrere Eltern waren im Einsatz.

Es handelte sich um folgende Stationen: DRK-Auto besichtigen, Erste Hilfe, DRK-Parcours, Notruf absetzen, Feuer löschen, Verband anlegen, Feuerwehrauto besichtigen, Kurzfilm zur Polizei anschauen.

Für die Kinder war alles sehr interessant und lehrreich. Da wurde gelöscht, verbunden, geschaut, gefragt, geantwortet, gestaunt, transportiert und vieles mehr.

Am Nachmittag und am folgenden Vormittag besuchte ein Polizist den Unterricht und besprach mit den Kindern altersrelevante Themen, z.B. Handynutzung.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Eltern, Feuerwehr, DRK und Polizei für ihren großartigen Einsatz!