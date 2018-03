In den Gemeinden Wurmlingen, Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht ruhen in diesen Tagen teilweise die Baustellen. Für manche Arbeiten braucht es mildere Temperaturen ohne Frost. Hier ein Überblick über große Maßnahmen:

Wurmlingen: Daimlerstraße

Nach der Fasnet steht der vierte und damit letzte Bauabschnitt der Daimlerstraße in Wurmlingen an. Wann genau die Arbeiten losgehen, kann Bürgermeister Klaus Schellenberg noch nicht genau sagen. Nach der Fasnet soll dies nun abgeklärt werden.

Der Abschnitt, der saniert wird, ist etwa 150 bis 200 Meter lang und reicht von der Kreuzung Max-Planck-Straße bis zum Kreisverkehr, auf dem die Weltkugel thront. Schellenberg rechnet damit, dass die Maßnahme innerhalb von fünf bis sechs Wochen nach Baubeginn fertiggestellt werden kann. Im Frühjahr soll der Abschnitt wieder befahrbar sein. Die Buslinien werden in dieser Zeit wieder umgeleitet.

Wurmlingen: Rathaus

Der Kran vor dem Rathaus Wurmlingen wurde bereits vor Weihnachten abgebaut, das Gerüst steht aber noch. Für die weiteren Arbeiten seien mildere Temperaturen wichtig, sagt Schellenberg. Es fehlen noch Blechner-, Gipser- sowie Malerarbeiten. Die Fensterläden und die Haustüre müssten noch angebracht werden, ergänzt der Bürgermeister. Zum Schluss bekommt das Rathaus noch einen Schriftzug und eine Beleuchtung. Die reine Arbeitszeit werde noch etwa vier Wochen dauern, schätzt der Bürgermeister. Für ihn gilt: Lieber Qualität vor Zeit.

Rietheim-Weilheim: Wasserversorgung Rußberg

Eigentlich sollte die Neustrukturierung der Wasserversorgung auf dem Rußberg schon vergangenes Jahr fertig gestellt werden. Da sie sich verzögert hat, steht das Vorhaben ganz oben auf der Agenda der Gemeinde Rietheim-Weilheim. Noch ruhe die Baustelle, informiert Bürgermeister Jochen Arno. Sobald das Wetter beständiger sei, gehe es weiter.

Der Hochbehälter müsse noch umgebaut und die neuen Leitungen angeschlossen werden, erklärt der Bürgermeister. Auch der Breitbandausbau soll integriert werden. Jochen Arno geht davon aus, dass die Arbeiten im Juli abgeschlossen werden können.

Seitingen-Oberflacht: Ganztagsschulgebäude

Das Ganztagsschulgebäude in Seitingen-Oberflacht nimmt allmählich Form an. Bald könnte das Flachdach gelegt werden, berichtet Bürgermeister Bernhard Flad. Seien dann auch die Fenster aeingebaut, so sei das Gebäude geschlossen.

„Dann gehts an den Innenausbau. Der Bau des Geräteraums erfolgt parallel“, sagt Flad. Es wird angestrebt, das Gebäude zum neuen Schuljahr 2018/19 zu beziehen.

„Da sind wir mit Ehrgeiz dahinter“, ergänzt Flad, nachdem die Fertigstellung schon verschoben worden ist.