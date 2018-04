Bürger sollen über Sporthalle abstimmen

Es wird ernst für Raser: Einige Blitzer stehen bereits, andere kommen noch hinzu. Im Kreisgebiet Biberach werden zurzeit 17 Blitzerstationen aufgestellt.

Am Donnerstag war der Warthauser Ortsteil Herrlishöfen an der Reihe. Mehr als zwei Stunden dauert der Aufbau einer Anlage, die aus Einzelteilen zusammengesetzt wird. Zudem muss die Kamera justiert werden. In Herrlishöfen blitzt es zukünftig an zwei Stellen: vor und nach dem Abzweig zur Galmutshöfer Steige von Biberach kommend.