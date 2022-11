Auf die Pauke: Musiker schätzen ihren 111 Jahre alten Verein

Der Musikverein Rietheim-Weilheim hat es am Freitagabend richtig krachen lassen – und das aus gutem Grund: Die Musiker feierten das 111-jährige Bestehen ihres Vereins. Für dieses Schnapszahl-Jubiläum zeigte die Band „Ob8Blech“ vollen Einsatz auf der Bühne in der Jahnhalle und riss das Publikum mit. Aber auch Abseits von der Bühne und Musik wissen die Mitglieder, was sie an ihrem Musikverein schätzen.

Ortsvereine ausgeglichen vertreten

Sie können stolz sein auf das, was sie erreicht haben – der ortsansässige Musikverein ist aus der Doppelgemeinde Rietheim-Weilheim schon lange nicht mehr wegzudenken. 1911 gründete sich der Verein, damals noch unter dem Namen Musikverein Rietheim, wie das langjährige Mitglied Richard Hartelt sagte, ein Kenner der Doppelgemeinde. Nach der Gemeindereform und der Zusammenlegung von den Ortsteilen Rietheim und Weilheim zu einer Doppelgemeinde hätte sich drei Jahre später der Vereinsausschuss mit dem Vorsitzenden Theo Messner entschieden, dem Musikverein einem neuen Namen zu geben – der heutige Musikverein Rietheim-Weilheim. „Nicht nur die Gemeindereform war ausschlaggebend für die Umbenennung, sondern die damaligen Verantwortlichen erhofften sich auch davon, dass dadurch mehr Weilheimer motiviert werden, in den Musikverein einzutreten. Das ist in den Folgejahren auch gelungen“, weiß Hartelt, der betonte, dass schon vor der Gemeindereform zwei Weilheimer beim MV mitgewirkt hätten. Ein eigenständiger Musikverein hätte es in Weilheim alleine nicht gegeben. „Die Einwohnerschaft hat die Umbenennung damals sehr gut angenommen und honoriert“, erinnert er sich. Heutzutage sei die Anzahl an Mitgliedern aus den beiden Ortsteilen ausgeglichen. Die beiden Ortsteile besitzen üblicherweise jeweils mehrere eigene Vereine wie im Sport der Turnerbund Weilheim und der TSV Rietheim.

Melanie Martin ist begeistert dabei

Für die 23-jährige Melanie Martin ist die Existenz des Musikvereins mit Bezug auf beide Ortsteile eine Selbstverständlichkeit. Seit sie neun Jahre alt ist, gehört sie dem Verein an. „Ich wollte immer schon ein Instrument erlernen“, sagte sie. Durch eine Kooperation mit der Musikschule Trossingen habe sie damals angefangen, Querflöte zu spielen – bis heute. Ununterbrochen unterstützt sie auch trotz ihres zwischenzeitlichen Studiums den Musikverein als Musikerin aber auch als Helferin bei Arbeitseinsätzen. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft zwischen Jung und Alt und kommen super miteinander klar. Es macht Spaß in altersgemischten Strukturen zu spielen“, stellt sie fest auch mit Blick auf die soziale Interaktion.

Melanie Martins Vereinskollege Reinhold Henkel ist 64 Jahre alt und bereits seit 51 Jahren aktiv im MV Rietheim-Weilheim dabei. „Mein Vater und Onkel waren schon im Verein“, erzählt er. Der damalige Dirigent habe seinen Vater angesprochen, ob er und seine zwei Geschwister auch Lust hätten, ein Instrument zu spielen. So sind wir Drei 1971 zeitgleich in den Verein eingetreten.

Reinhold Henkel spielt das Flügelhorn

Henkel spielt bis heute Flügelhorn, manchmal auch Trompete oder Tenorhorn. Er weiß genau, warum er bis heute aktiver Musiker ist und dem MV seine Treue hält: „Die Kameradschaft hält mich im Verein. Es macht einfach Spaß, vor allem die Geselligkeit. Außerdem sind wir eine musikalische Familie und Musik kann man bis ins hohe Alter machen“, lauten seine Gründe. Für ihn seien die eigenen Konzerte jedes Jahr ein Höhepunkt. Unvergessen ist ihm das Abschiedskonzert des langjährigen Dirigenten Werner Haffa im Jahr 1989. „Das war ein großes Ereignis. Genauso die Jubiläumsfeiern wie das 100-jährige Bestehen als viertägiges Fest inklusive Umzug mit 30 Gastkapellen“, berichtete Henkel, der jahrelang im Ausschuss, als Stellvertreter oder als Ausbilder an der Trompete fungierte. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man nach einem Konzert viele positive Rückmeldungen zurückbekommt. Das ist eine Bestätigung, dass sich das Proben und der Aufwand gelohnt haben. Der Applaus kurz nach Konzertende ist auch nach 51 Jahre aktives Musizieren immer noch ein Gänsehautmoment für mich. Ein tolles Gefühl“, beschreibt er seine Erinnerungen. Ans Aufhören habe er bisher nie gedacht. „Ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei und stolz, ein Teil des Musikvereins zu sein. Das gemeinsame Musizieren macht mir weiterhin viel Spaß“, betonte Henkel abschließend.

Spaß gemacht hat dem Publikum auch die Feier zum Schnapszahl-Jubiläum. Die Band „Ob8blech“ mit Musikern von der Schwäbischen Alb gastierte beim Fest für das 111-jährige Bestehen am Freitag in der Jahnhalle in Weilheim. Sie packten fetzige Partymusik wie „Himmelblaue Augen“ aus. Das Publikum feierte ausgelassen mit. Zuvor brachten die Noten-Chaoten von der Narrenkameradschaft Weilheim die Feierlaunigen auf Betriebstemperatur. Die Mitglieder des Musikvereins Rietheim-Weilheim ließen ihre Instrumente zuhause und kümmerten sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste.

Viele weitere Bilder vom Schnapszahl-Jubiläum gibt es online unter schwäbische.de/tuttlingen.