Arbeiten an Friedhofsmauer in Rietheim-Weilheim haben begonnen

Die Arbeiten an der Friedhofsmauer in Rietheim-Weilheim haben am Montagmorgen begonnen. Wie bereits berichtet, muss die Straßenmeisterei das Bauwerk, die Stützwand der Landesstraße 438a, vom Bewuchs befreien, damit das Regierungspräsidium Freiburg die sieben bis acht Meter hohe und 40 Meter lange Mauer auf Schäden und Statik überprüfen kann. Ein Teil des Gestrüpps wurde am Montag mit einem Bagger von der L 438a aus entfernt. Dafür sei die Straße halbseitig gesperrt worden, informierte Thomas Wezstein von der Straßenmeisterei Spaichingen. „Das ging relativ gut und schneller als gedacht“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun müsse noch das Gestrüpp auf der Mauer und ein Teil im hinteren Bereich des Friedhofs entfernt sowie das Material weggebracht werden – „alles in Handarbeit.“ Wezstein rechnet damit, dass die Arbeiten noch zwei oder drei Tage andauern werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten gleich zu Beginn des Jahres 2019 starten, doch die Witterung sei zu schlecht gewesen, erklärte er und fügte hinzu: „Die Mauer muss schneefrei sein, sonst ist es zu gefährlich.“