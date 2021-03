Angestellte bei Marquardt folgen Streikaufruf der IG Metall

Am Donnerstagmittag haben rund 300 Beschäftigte bei der Firma Marquardt in Rietheim-Weilheim ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik soll der Druck auf die derzeit laufenden Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall erhöht werden. Während die Arbeitgeber fordern, dass es keine Entgeltsteigerung geben soll, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht sei, fordern die Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung um vier Prozent. „Die Metall- und Elektroindustrie ist gut durch die Krise gekommen“, erklärte Klaus-Peter Manz, der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Albstadt. „Deswegen muss eine Entgelterhöhung her!“, forderte Manz während der Kundgebung. Auch Antonio Piovano, der Vorsitzende des Betriebsrates von Marquardt, sieht das so. „Die Forderungen der Arbeitgeber sind eine Frechheit und stellen keine Wertschätzung der Beschäftigten dar“, so Piovano. Die IG Metall fordert in den Tarifverhandlungen neben einer Entgelterhöhung zudem eine gute Perspektive für die Jugend sowie Beschäftigungs- und Zukunftssicherung. So sollen unter anderem Auszubildende gute Chancen auf eine Übernahme haben und Arbeitnehmern flexible Modelle zur Altersteilzeit zur Verfügung stehen. Anschließend schlossen sich die Streikenden zu einer Menschenkette zusammen.