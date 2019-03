Anbau an Kindergarten Rietheim in Holzständerbauweise

Der Kindergarten Rietheim wird mit einem Gebäude in Holzständerbauweise erweitert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Der Anbau soll im Garten der Einrichtung erstellt werden und Platz für zwei Kleinkindgruppen bieten. Ebenso hat das Gremium einer Nutzungsänderung des Alten Schulhauses Weilheim zugestimmt, in dem die Kinder während des Neubaus des Kindergartens Weilheim unterkommen sollen.

Laut Verwaltung wurden die Kinderzahlen mit der Fachberaterin Evangelischer Kindertagesstätten und dem Fachberater Katholischer Kindertagesstätten im Zusammenhang mit dem Neubau in Weilheim und der Erweiterung in Rietheim geprüft. Ergebnis: Diese werde dauerhaft benötigt. Der Anbau in Rietheim ist ein eigenständiges Gebäude, das im Garten des Kindergartens stehen wird. Die Vorteile sind laut Verwaltung die Nähe zum bestehenden Kindergartengebäude und die Synergieeffekte, die sich daraus ergeben. Außerdem ist die Erweiterung an diesem Standort am schnellsten umzusetzen.

Die Planung dafür habe noch etwas modifiziert werden müssen, berichtete Bürgermeister Jochen Arno im Gespräch mit unserer Zeitung. Beispielsweise im WC-Bereich, und auch ein kleines Vordach ist vorgesehen. Das biete später die Möglichkeit, falls nötig nochmals aufstocken zu können, erklärte Arno. Der Anbau soll außerdem einen eigenen Hauptzugang über die Lindenstraße bekommen. Die Kosten für den Anbau belaufen sich laut Arno auf 750 000 bis 800 000 Euro.

Gleichwohl hat der Gemeinderat der Nutzungsänderung des Alten Schulhauses Weilheim zugestimmt. Bis der Kindergarten Weilheim neu gebaut ist, sollen die Kinder dort vorübergehend einziehen. Dafür sind noch Umbauarbeiten nötig: Im Alten Schulhaus Weilheim brauche es beispielsweise Wickeltische, zusätzliche Notausgänge, der Elektrokasten müsse nochmals abgesichert und Mauern durchbrochen werden, zählte Arno die Maßnahmen auf. Für die Umbauarbeiten sind rund 100 000 Euro veranschlagt.