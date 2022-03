Am Mittwochmorgen ist es an der Bahnhaltestelle zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Beteiligten werden jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Am Mittwochmorgen haben zwei Männer aufeinander eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 8.30 Uhr am Bahnhaltepunkt in der Bahnhofstraße zu der Auseinandersetzung gekommen.

Die beiden 32 und 35 Jahre alten Kontrahenten verletzten sich dabei gegenseitig. Sie beschuldigten sich gegenseitig, mit einem Messer aufeinander losgegangen zu sein, schreibt die Polizei weiter.

Weshalb es zu dem Konflikt kam, bei dem der 35-Jährige leichte Schürf-/ und Kratzwunden abbekommen hatte, ist noch unklar. Beide erwartet laut Polizeimeldung nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.