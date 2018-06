Aloha-Party in Rietheim begeistert 400 Nachtschwärmer

Die zweite Auflage der Aloha-Party können die Notenchaoten der Narrenkameradschaft Weilheim als Veranstalter als Erfolg verbuchen. Mehr als 400 Partybegeisterte feierten am Mittwochabend mit Cocktails und kühlen Getränken in einer dekorierten Rietheimer Gemeindehalle, die die Organisatoren optisch in eine Beachparty verwandelt hatten.

Den passenden Sound dazu spielte die Band Edelrock (unser Foto). Die sechs Musiker sind weit die Region hinaus bekannt und eine feste Größe in der Partyszene. Mit „Let me entertain you“ starteten sie einen Hit-Marathon, der erst weit nach Mitternacht endete. Mit mehreren Lichteffekten, dem passenden Bühnenoutfit und der richtigen Mischung aus Rock und Pop, zeigten die Musiker, wie eine Summertime-Party klingen muss. Die Besucher ließen sich von den Band-Leadern und Sängern Wolle und Evi ohne Anlaufschwierigkeiten unterhalten. Textsicher und mit Rhythmus im Blut ging es mit „Walking on sunshine“, „Born to be wild“ und „Hulapalu“ durch den Abend.

In den Pausen knüpfte DJ Tobi Bonito mit schweißtreibenden Sommerhits an und holte damit Ballermann-Stimmung in die Gemeindehalle. Passend zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 14. Juni bis 15. Juli) fand mit „Auf uns“ und mehreren weiteren Zugaben eine gelungene Aloha-Party ihren Abschluss. (schn)