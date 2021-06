Alexander Job wieder HSG-Trainer

Nach der monatelangen Handballpause hat die HSG Rietheim-Weilheim die allmähliche Rückkehr in den Trainingsbetrieb im Blick. Neben der erneuten Verpflichtung von Trainer Alexander Job darf sich der Verein auch über das Erreichen eines Meilensteins freuen.

Sobald der Trainings- und Spielbetrieb in Innenräumen wieder möglich ist, wird die HSG Rietheim-Weilheim zur Saison 2021/22 – nach vielen Jahren als Gast in Tuttlingen – in ihrer eigenen Halle spielen können. Der Bau ist ein Investorenmodell der J. & J. Marquardt KG und steht zwischen Rietheim und Weilheim. Die Sporthalle fasst circa 350 Zuschauer, besitzt eine ausfahrbare Tribüne mit Bänken und kann mit einem Trennvorhang separiert werden. Oben befindet sich neben der Tribüne und dem Küchen- und Lagerbereich zusätzlich ein Gymnastikraum mit Blick in die Halle. Unten sind die Umkleideräume, außen eine Terrasse.

Eigentümer J. & J. Marquardt KG verpachtet die Sporthalle an die Gemeinde und diese wiederum vermietet die Halle für die Nutzung, bestätigt Jochen Karl, Kämmerer der Gemeinde Rietheim-Weilheim. Die Übergabe an die Gemeinde fand fristgerecht Mitte Mai statt. „Wir sind stolz und dankbar, dass wir so ein Schmuckstück haben. Das ist die Chance, zusammenzuwachsen“, sind sich Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG und Spielgemeinschaftsleiterin Saskia Hipp einig. Der große Dank geht an die Gemeinde und die J. & J. Marquardt KG. „Wir sind jetzt in einer Position, in der wir planen können. Das ist für alle leichter, angenehmer und macht mehr Spaß“, sagt Haffa, der die Schwierigkeiten anspricht, mit denen die Heimspiele und Trainingseinheiten in Tuttlingen verbunden waren.

Finanziell habe es auch die HSG Rietheim-Weilheim nach knapp einem Jahr ohne Einnahmen nicht einfach, so Haffa. Dabei wird man in Zukunft durch die Mietzahlungen umso mehr auf beispielsweise Zuschauereinnahmen angewiesen sein.

Sportlich plant der Verein im Jugend- und Aktivenbereich Anfang Juni den Trainingsauftakt. Dieser ist im Außenbereich möglich. Das Hygienekonzept für die Trainingsorte stehe, so Hipp. Wie bei so vielen Amateurvereinen ist man auch bei der HSG gespannt, welch große Herausforderung es wird, nach so einer langen Pause wieder das Training aufzunehmen – und wie viele noch dabei sein werden. „Wir nehmen diese Aufgabe an“, sagt Hipp zuversichtlich.

Im Jugendbereich stellt die HSG 25 Trainer. Auch die aktuelle FSJlerin sei laut Hipp eine große Unterstützung, für die Nachfolge ab September hat sich aber noch niemand gefunden.

Anders sieht das bei der Trainerposition des Landesliga-Teams der Männer aus. Hier kehrt Alexander Job zurück und folgt damit auf Markus Stocker, der nur bis zur frühen Saisonunterbrechung im Herbst 2020 für das Team zuständig war. Nach Unstimmigkeiten organisierte Haffa damals auf den Wunsch der Mannschaft hin ein Gespräch zwischen dem Spielerrat und dem Trainer. Stocker habe am Tag darauf sein Amt niedergelegt, so der sportliche Leiter. Sein Co-Trainer Simon Bett bleibt im Trainerteam.

Alexander Job, neben weiteren Stationen früherer Bundesliga-Spieler des VfL Pfullingen und der HBW Balingen-Weilstetten, hatte die HSG Rietheim-Weilheim bereits in der abgebrochenen Saison 2019/20 trainiert und stand, wie vereinbart, nur für diese Saison zur Verfügung. In der vergangenen Woche hat Jobs zweites Engagement bei der HSG begonnen. „Der Kader ist deutlich größer und stärker“, sagt Haffa zu den besseren Voraussetzungen als 2019. Er blieb mit Job in Kontakt und lobt die gute und professionelle Zusammenarbeit.

„Ich habe die Lust verspürt, meine Freizeit wieder damit zu verbringen, eine Handballmannschaft zu trainieren. Ich hoffe natürlich, dass es die Corona-Bedingungen zulassen, dass man sich auf eine komplette Saison vorbereiten kann“, setzt Job auf entsprechende Konzepte zur Durchführung des Spielbetriebs. Die Mannschaft und das Umfeld kennt der 45-Jährige bereits. „Ich freue mich wirklich auf die Aufgabe“, sagt der Trainer mit Vorfreude auf die Staffel mit den vielen Derbys, die neue Halle und nicht zuletzt auf die potenzielle Rückkehr von Zuschauern.

Abgänge hat die HSG keine. Stattdessen stoßen Torwart Marcel Bertol (zuvor bei A-Jugend-Bundesligist HSG Konstanz), der bereits in der Vorsaison aufgrund seines Doppelspielrechts bei der HSG war, und Adrian Jäger (HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen) zum Kader.