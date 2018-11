Der Förderverein „Neubau Sporthalle“ in Rietheim-Weilheim will mit dem Verkauf von Adventskalendern die laufenden Kosten des Neubaus einer wettbewerbsfähigen Sportstätte finanziell unterstützen. Jeder Käufer hat die Chance, Preise im Gesamtwert von rund 10 000 Euro zu gewinnen.

In wenigen Wochen beginnt die Vorweihnachtszeit. Für den Förderverein „Neubau Sporthalle Rietheim-Weilheim“ begannen die Planungen für diese Zeit schon deutlich früher. Sie hatten die Idee, mit Adventskalendern, Geld für die „laufenden Kosten“, wie es der Vorsitzende des Vereins Werner Martin betonte, zu sammeln. „Wir sind auf diese Aktion gekommen, weil wir sie beispielsweise in Villingen-Schwenningen entdeckt haben“, erklärte der Vorsitzende.

Mit dem richtigen Los den Hauptgewinn sichern

„Wir haben eine Auflage von 4000 Stück. Der Hauptgewinn sind 2500 Euro“, sagte Martin. Und auch sonst stecken hinter jedem Türchen Geldpreise zwischen 10 Euro und 1000 Euro. Der gesamte Ausschüttungsbetrag belaufe sich auf über 10 000 Euro und werde durch zwei Sponsoren möglich gemacht. „Wir haben schon mehr als 2200 Adventskalender verkauft“, freute sich der Hallenbefürworter.

Und so kann gewonnen werden: Auf der Vorderseite jedes Advents-kalenders steht eine individuelle Losnummer. Jeden Tag wird auf der Webseite des Fördervereins www.fv-sporthalle-rietheim-weilheim.de eine Gewinner-Losnummer veröffentlicht. Der Besitzer dieser Nummer erhält den Geldpreis, der am Tag der Veröffentlichung in seinem Türchen steht. „Es können auch mehrere Losnummern an einem Tag gewinnen“, fügte Martin hinzu. Die gezogenen Nummern werden ebenso wöchentlich im Lokalteil des Gränzboten und im Amtsblatt der Gemeinde Rietheim-Weilheim bekanntgegeben. „Damit alles mit rechten Dingen zugeht, lassen wir die Gewinn-Nummern unter notarieller Aufsicht ziehen“, so der Vorsitzende Werner Martin.

Die Titelbilder des Adventskalenders zeigen das geplante Bauwerk in der Planungsphase aus mehreren Perspektiven, umgeben von einer Schneelandschaft. Weitere Motive zeigen die mögliche Innenansichten der wettbewerbsfähigen Sporthalle.

„Mit der Los-Aktion vor zwei Jahren und der diesjährigen Adventskalender-Aktion können wir knapp 100 000 Euro für die künftigen laufenden Hallenkosten beitragen“, sagte Martin. Der Förderverein unterstütze nicht nur mit finanziellen Mitteln den Neubau einer Halle, sondern habe beispielsweise einen Hallennutzungsplan erarbeitet und diesen der Gemeinde vorgelegt. Dafür knüpfte der Verein viele Kontakte mit Institutionen, wie mit der Volkshochschule.

Steht die Halle, müsse die Satzung des Fördervereins zunächst entsprechend geändert werden, um beispielsweise die laufenden Kosten der Halle zu unterstützen. Derzeit sei der Verein so ausgerichtet, dass er den Neubau fördere. Der Verein wurde 2014 gegründet, registriert derzeit rund 800 Mitglieder und peilt für das nächste Jahr eine eigene Veranstaltung an, um weitere Gelder zu sammeln.