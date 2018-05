Achim Grüner zum „König der Narren“ gekrönt

Die Narren aus Rietheim-Weilheim haben am Schmotzigen Donnerstag das Rathaus gestürmt, die Grundschule und die Kindergärten befreit und damit die fünfte Jahreszeit in der Doppelgemeinde lautstark eingeläutet.

Die gesamte Rathaus-Crew mit ihrem Bürgermeister Jochen Arno verkleidete sich einheitlich als Gipfelstürmer und war auf die Narrenkameradschaft vorbereitet, die in Form von der Guggenmusik „Notenchaoten“ und den Ganspferchweibern dem Schultes einen Besuch abstatteten. Eine ganz persönliche Überraschung hatte Jochen Arno für den Noch-„Präse“ Achim Grüner von der Narrenkameradschaft Weilheim parat.

In einem Gedicht reimte sich der Schultes um Kopf und Kragen: „Doch da du bist heut’ der Präse zum letzten Mal, gab es für uns nach 30 Jahr’ nur eine Wahl. Wir wollen dich feierlich küren, was sicherlich den ein oder anderen wird rühren“, so Arnos Gedicht. Im Anschluss bat er den „Präse“ auf die Knie, schlug ihn zum „König der Narren“ und stattete ihn mit einer Krone, einem roten Mantel und einem Zepter aus. „Die GroKo können wir uns dann schenken, du lieber Achim wirst ab heute unser aller Geschick lenken“, so die Worte des Schultes.

Nach unzähligen „Narri-Narro“-Rufen musste der Rathauschef das Spiel der Gans „5 gegen Arno“ über sich ergehen lassen. Dabei trat er gegen seine Rathausmitarbeiter an und musste beispielsweise erraten, wie viele Straßen es in Rietheim-Weilheim so gibt.

Nach mehreren Fasnetsongs zogen die Notenchaoten und die Ganspferchweiber weiter Richtung Grundschule, wo sie von kostümierten Schülern und ihrer Schulleiterin Carmen Woll empfangen worden sind. Die Kinder bereiteten eine Polonaise vor und auch Arno mischte zwangsläufig im Takt mit, da er unweigerlich an ein Ganspferchweib gefesselt wurde.

