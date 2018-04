In der Jahres-hauptversammlung der Narrenkameradschaft Weilheim am Freitagabend haben die Mitglieder Marco Hipp einstimmig zum neuen Präsidenten ihres Vereins gewählt, weitere Ämter neu besetzt und damit das Vorstandsteam des Vereins deutlich verjüngt.

Mit ein bisschen Wehmut hielt der bisherige Präsident der Narrenkameradschaft Weilheim, Achim Grüner, seine Ansprache im Gasthaus „Krone“ vor rund 50 Vereinsmitgliedern. 30 Jahre leitete er die Geschicke des Vereins. Bereits im vergangenen Jahr deutete er seinen Rückzug aus der Vorstandschaft an und fand mit Marco Hipp einen jüngeren Nachfolger.

Grüner bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung und deren Unterstützung. Laut ihm habe die Narrenkameradschaft eine erfolgreiche Narrensaison in diesem Jahr erlebt mit zahlreichen Veranstaltungen und Teilnahmen an Umzügen. „In meiner ganzen Amtszeit als Präsident habe ich immer ein breites ehrenamtliches Engagement erfahren dürfen. Ohne diese Hilfe hätte ich die Aufgaben des Vereins in den fast 30 zurückliegenden Jahren meiner Amtszeit nicht erfolgreich abschließen können“, blickte Grüner zurück. Er zählte auf, was der Verein unter seiner Regie alles bewerkstelligte, darunter die Gründung der Guggenmusik oder die Scherbelgruppen am Rosenmontag.

Sattes Plus in der Kasse

Kassierer Rainer Kreusel registrierte in 2017 einen positiven Kassenstand und ein sattes Plus. „Die finanzielle Situation des Vereins ist sehr gut. Wir dürfen uns aber nicht darauf ausruhen, müssen immer wieder etwas auf die Beine stellen und unseren Nachwuchs begeistern“, so die letzten Worte von Achim Grüner als Präsident. Er bleibt der Narrenkameradschaft aber weiterhin als aktives Mitglied erhalten.

Gemeinderatsmitglied Marco Müller überbrachte Grüße von Seiten der Gemeinde. Müller sagte, dass „Achim Grüner die Fasnacht in den vergangenen 30 Jahren in Rietheim-Weilheim maßgeblich mitgestaltet und geprägt“ habe.

Bei den Wahlen wurde Marco Hipp einstimmig als Grüners Nach-folger in das Amt des Präsidenten ge-wählt. Nach vielen Jahren als Kassierer ließ sich auch Rainer Kreusel nicht mehr aufstellen. Auf ihn folgt Nicole Mild. Andreas Beyer übernimmt den bisherigen Posten von Marco Hipp als Beisitzer der Gug-genmusik. Häsmeisterin Rosmarie Zepf stellte ebenso ihr Amt zur Verfügung, das Nora Mauch von nun an ausfüllt. Tamara Lohs macht Platz für Christian Häring in der Funktion des Beisitzers und Gerätemeisters. Auf die Kassenprüfer Ralf Dreher und Andreas Ackermann folgen Markus Dreher und Ute Knaier. Wolfgang Viljotti als Sprecher der Guggenmusik und Melanie Merz als Leiterin der Ganspferchweiber wurden wiedergewählt. Damit verjüngen sich die Narren der Doppelgemeinde auf mehreren Posten deutlich und sehen sich mit diesem Gene-rationenwechsel für die Zukunft bestens gerüstet.

Grüner jetzt Ehrenpräsident

Vom stellvertreten Vorsitzenden Jörg Neubauer ist Achim Grüner zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Rosmarie Zepf und Rainer Kreusel sind von nun an Ehrenmitglieder. Die Narrenkameradschaft Weilheim registriert derzeit 379 Mitglieder.