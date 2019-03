Achim Grüner bleibt Vorsitzender des Weilheimer Turnerbundes

Der Alte ist der Neue: Einstimmig ist Achim Grüner auf der Jahreshauptversammlung des Turnerbunds (TB) Weilheim zum Vorsitzenden wiedergewählt worden. Außerdem hat der Verein sein Jahresprogramm präsentiert und weitere Ämter neu- und wiederbesetzt.

Grüner dankte zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Krone“ in Rietheim-Weilheim allen für ein „sehr erfolgreiches“ Jahr „voller sportlicher Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen“. Die Mitgliederzahl liege derzeit stabil bei 738. Damit gehöre der Turnerbund zu den größten Vereinen in der Doppelgemeinde.

Michael Hipp, Abteilungsleiter der Leichtathletik, betonte, dass die Kooperation mit der Grundschule, „gut angenommen“ werde. Ohne Mitgliedschaft können die Kinder kostenlos beim Turnen und in der Leichtathletik mitmachen. Hipp kündigte zudem an, dass er ein wöchentliches Lauftraining für die Grundschüler anbiete, damit die Kinder gut gerüstet seien für die Schülerläufe des Tuttlinger Laufevents run & fun am 29. Juni.

Rücktritt nach 22 Jahren

Ähnliches strebt auch Inge Heizmann an. Sie ist auf der Sitzung zur neuen Abteilungsleiterin des Lauftreffs gewählt worden. Roland Böttiger hatte das Amt 22 Jahre lang inne und wollte mit seinem Rücktritt „neuen Schwung“ in die Lauftreffabteilung bringen, die derzeit nur aus neun Walkern und Läufern besteht. Heizmann besitzt seit wenigen Monaten die Trainer-Lizenz C als Übungsleiterin im Breitensport. Mit dieser Erfahrung im Gepäck will sie montags in einer Laufschule ein Lauf-ABC, Grundlagentraining und weitere Laufeinheiten anbieten. Ziel sei, die TB-Mitglieder und Neulinge auf den Fünf-Kilometer-Lauf bei run & fun vorzubereiten. „In drei Monaten ist es gut möglich, Laufanfänger auf einen Fünf-Kilometer-Lauf vorzubereiten und sie dafür fit zu machen“, sagte Heizmann unserer Zeitung optimistisch. Die Laufeinheiten mittwochs und freitags auf dem Weilheimer Berg sollen weiterhin wie gewohnt stattfinden.

Grüner wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender gewählt. Sein zweiter Stellvertreter bleibt Sebastian Häring, genauso fungiert Thomas Zepf weiter als sportlicher Leiter. Tamara Lohs ist lediglich für ein weiteres Jahr als Schriftführerin gewählt worden, da sie einen Nachfolger sucht. Die gleiche Situation besteht bei Platzwart Gerhard Zepf. Linda Kupferschmid führt ab sofort die Hauptkasse, zunächst für ein Jahr, damit sie in den turnusmäßigen Wahlrhythmus des TB gelangt. Sie löst damit Winfried Müller ab, der dafür 21 Jahre zuständig war.

Gerhilde Riemer führt weiterhin die Beitragskasse und darf sich auch weitere zwei Jahre um die Mitgliedsverwaltung kümmern. Der Abteilungsleiter vom Wandern, Roland Böttiger, von der Ski-Abteilung Michael Hipp, die Abteilungsleiterin Freizeitsport der Damen Jeanette Hipp und den Herren Rolf Mattheis sind ebenso für weitere zwei weitere Jahre gewählt worden. Anstelle von Lena Stiefel ist Nadine Hipp nun Jugendsprecherin. Obendrauf sind auf der Sitzung zahlreiche Stellvertreter der Abteilungen, Turnerräte sowie weitere Posten einstimmig gewählt und bestätigt worden.

Der Turnerbund Weilheim veranstaltet am 6. April ab 8.30 Uhr seine Altmaterialsammlung im Ortsteil Weilheim. Vom 4. bis 7. Juli finden die Sporttage statt. Die Party „Rock am Ringzug“ steigt am 12. Oktober in der Jahnhalle. Eine Woche später feiert der Verein sein 110-jähriges Jubiläum mit einem Jubiläumsabend, an dem zahlreiche Mitglieder geehrt werden.