96 Marquardt Jubilare für langjährige Loyalität geehrt

Jubilar-Rekord bei Marquardt: Auf insgesamt 2590 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken 96 Jubilare des Familienunternehmens zurück – so viele wie nie zuvor in einem Jahr. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begehen 2022 ihr 25. Jubiläum, elf von ihnen feiern 40 und ein Mitarbeiter sogar 50 Jahre im Unternehmen. In einem gemeinsamen Festakt beglückwünschten der Marquardt Vorstand, der Betriebsrat und Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno die Ehrengäste. Gemeinsam ließen sie die vergangenen Jahrzehnte bei Marquardt Revue passieren. Dabei wurde beispielsweise deutlich, dass die hohe Anzahl der Neueintritte 1997 mit einem wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte zusammenhing: In diesem Jahr gelang Marquardt mit der Produktion von Fahrberechtigungssystemen der erfolgreiche Durchbruch in der Automobilindustrie, verbunden mit einer sprunghaften Erhöhung der Mitarbeiterzahl und des Umsatzes, heißt es in dem Unternemensschreiben weiter.

Harald Marquardt, Vorsitzender des Vorstands, betonte in seiner Ansprache: „Unsere Jubilarinnen und Jubilare haben mit ihrem Einsatz, ihrem Fleiß und ihrer Veränderungsbereitschaft einen wichtigen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg geleistet. Denn was uns weiterbringt, sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie sie, die mit anpacken und den kontinuierlichen Weg des Wandels mit uns gestalten.“