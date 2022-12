42-Jähriger baut betrunken Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der Bundesstraße 14 zwischen Rietheim-Weilheim und Tuttlingen einen Unfall verursacht.

Ein 42-jähriger Mann war mit einem Seat Tarraco auf der B14 von Rietheim-Weilheim in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf Höhe Wurmlingen geriet der 42-Jährige Polizeiangaben zufolge mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte in der Folge in einen entgegenkommenden Citroen C5 eines 35 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Seat anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab ehe das Auto im Grünstreifen zum Stehen kam.

23-Jährige kann nicht mehr ausweichen

Ein hinter dem Citroen fahrende 23-jährige Frau mit einem VW Golf konnte dem vorausfahrenden, verunfallten Wagen nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem C5. Alle drei Fahrer erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Bei dem 42-Jährigen stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine anschließend durchgeführte Blutentnahme bei dem Mann bestätigte den Verdacht, heißt es im Polizeibericht.

50.000 Euro Schaden

Die drei verunfallten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro.

Die Feuerwehr Tuttlingen unterstützte bei der Unfallaufnahme mit drei Fahrzeugen und zehn Mann und kümmerte sich um die Absicherung der Straße, die durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzt war. Der 42-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.