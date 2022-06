38. Kinderferienprogramm der Gemeinde Rietheim-Weilheim

Diese Woche erscheint das Programmheft des Kinderferienprogrammes der Gemeinde Rietheim-Weilheim. Kinder, die in Rietheim-Weilheim wohnen, können sich ab Donnerstag, 23. Juni bis zum Sonntag, 10. Juli, für insgesamt 19 verschiedene Programmpunkte anmelden.

Das Programmheft ist in der 25. Ausgabe des Amtsblattes der Gemeinde enthalten. Außerdem liegt das Programmheft auch auf dem Rathaus Rietheim im Bürgerbüro, der Kreissparkasse Rietheim, der Volksbank Rietheim, den Kindergärten in Rietheim und Weilheim und in der Bäckerei Haffa in Rietheim sowie Weilheim aus. Um ein Kind anzumelden, füllen Interessierte bitte das Anmeldeformular und die Datenschutzhinweise aus und geben es zusammen mit dem Geld in einem Umschlag auf dem Rathaus ab.