2410 Marquardt-Jahre

Insgesamt 2410 Jahre Betriebszugehörigkeit – darauf blicken 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienunternehmens Marquardt zurück. Bereits 2020 und 2021 begingen sie ihr 25- beziehungsweise 40-jähriges Jubiläum beim Mechatronik-Spezialisten, zwei von ihnen feierten sogar 50 Jahre im Unternehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei einem gemeinsamen Festakt beglückwünschten der Marquardt-Vorstand, der Betriebsrat und Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno die Ehrengäste. „In all der Zeit haben unsere Jubilarinnen und Jubilare mit ihrem Engagement, ihrem Fleiß und ihrer Veränderungsbereitschaft einen wichtigen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg geleistet“, sagte Harald Marquardt, Vorsitzender des Vorstands. „Dass sie den Weg des Wandels stets mit uns gegangen sind – das ist es, was uns weitergebracht hat.“