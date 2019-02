2020 soll neues Baugebiet in Rietheim-Weilheim erschlossen werden

In Rietheim-Weilheim soll ein Neubaugebiet mit 78 Bauplätzen entstehen. Dafür war aber eine Änderung des Flächennutzungsplans nötig. Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen hat am Dienstag dieser zur Realisierung des Wohngebietes „Am Bol“ in Rietheim-Weilheim zugestimmt. Mit dieser Änderung entspricht der Plan dem gesetzlichen Waldabstand. Die damit verbundene Rücknahme der Fläche an der östlichen Hanglage wird im Norden und Nordwesten dafür erweitert. Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno betonte in der Sitzung, dass für das Neubaugebiet bis auf zwei Ausnahmen Einfamilienhäuser entstehen sollen. Die Baugebietsgröße beträgt 5,6 Hektar. Über den Jahreswechsel soll das Baugebiet ausgeschrieben werden, damit es im Frühjahr 2020 erschlossen werden könne. Die Kosten dieser Änderung im Flächennutzungsplan übernimmt die Doppelgemeinde Rietheim-Weilheim.