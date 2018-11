2019 wird das Jahr der Jubiläen in Rietheim-Weilheim

Der Jahreskalender der Gemeinde Rietheim-Weilheim ist am Dienstagabend im Feuerwehrmagazin Rietheim mit allen Vereinen nochmals besprochen worden. Nächstes Jahr stehen gleich mehrere Jubiläen an.

Am 19. Mai feiert die Seelsorge ihr 25-jähriges Bestehen und am 25. Mai zelebriert der Turnerbund Weilheim seinen 110. Geburtstag. Vom 28. bis 30. Juni feiert der TSV Rietheim sein 125-jähriges Bestehen. Am 29. September findet neben dem Erntedankfest der Festgottesdienst zum 20-jährigen Bestehen der Seelsorgeeinheit in der kath. St. Gallus-Kirche in Wurmlingen statt.

Ansonsten werden die bekannten Veranstaltungen stattfinden. Das neue Jahr beginnt mit dem Theaterabend am 5. Januar in der Jahnhalle. Die Gemeinde lädt am 13. Januar zum Neujahresempfang ein. Der Februar steht ganz im Zeichen der Fasnet. So läutet am 22. Februar der Turnerbund die Fasnet ein und am 28. Februar findet der Hemdglonkerumzug und das Narrenbaumsetzen statt.

Im März geht die Fasnet über den Bunten Abend bis zum Funkenfeuer am 10. März weiter. Am Ende des Monats stehen der Flohmarkt und verschiedene Hauptversammlungen auf dem Plan. Der April bringt weitere Hauptversammlungen, die Erstkommunion am 28. April, und am 30. April in beiden Ortsteilen das traditionelle Maibaumstellen.

Im Juli finden mehrere Tennisturniere des TSV Rietheim und TB Weilheim statt. Im August gibt es keine Termine. Es wird jedoch wieder das Kinderferienprogramm angeboten. Der September fängt am 13. September mit der Einschulung der Erstklässler an. Noch offen ist der Termin für die Oktoberfestparty des Musikvereines Rietheim-Weilheim.

Im November findet am 9. November die Jahresfeier des TSV Rietheim und am 15. November das 26. Binokelturnier statt. Der Volkstrauertag ist auf den 17. November in Weilheim datiert. Im Dezember besucht der St. Nikolaus die Vereine. Am 24. Dezember spielt der Musikverein sein Heiligabendkonzert, gefolgt vom Familien- und dem späteren Festgottesdienst. Im Jahr 2019 stehen folgende Wahlen an: Kommunalwahl, Kirchengemeinderatswahl sowie Europawahl.