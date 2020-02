Kurz am Steuer eingenickt ist offensichtlich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr der 20-jährige Fahrer eines VW Golf, der die Bahnhofstraße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Dürbheim befuhr, auf Höhe des Feuerwehrmagazins nach links von der Straße abkam und mit seinem Wagen gegen einen Laternenmast stieß.

Der VW Golf wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, der Laternenmast aus dem Fundament gerissen; er stürzte um. Am Wagen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.