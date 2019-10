„Wir treffen auf den Dritten und sind klarer Außenseiter“

Heuberg-Derby in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald: Mit dem SV Renquishausen und dem SV Gosheim treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die einen sehr unterschiedlichen Start in die Runde hingelegt haben. Anpfiff auf dem SVR-Sportgelände ist um 15 Uhr.

Das Team von SVG-Spielertrainer Adem Sari kann nach durchwachsenen ersten Ergebnissen auf wettbewerbsübergreifend sieben Siege in Folge zurückblicken. Zuletzt allerdings unterlag man daheim Aufsteiger Kickers Lauterbach 2:4, dennoch steht man weiter auf Platz drei. „Unser Saisonziel am Anfang war ein Platz im Mittelfeld, jetzt wollen wir einen Platz im oberen Drittel“, sagt Sari, der nach dem Start „sehr zufrieden“ ist, ebenso wie „der Verein, die Zuschauer und die Spieler“. Trotz eines schmalen Kaders und vieler Ausfälle holte man 18 Punkte aus neun Spielen. In sieben Einsätzen steuerte Sari zehn der bislang 23 Saisontore selbst bei und ist Dritter der Torjägerliste. Aktuell macht der Ex-Profi seinen C-Trainerschein. Sein Einsatz am Sonntag ist noch ungewiss, gegen Lauterbach spielte er nicht.

Marius Butz, Spielertrainer des SV Renquishausen, erzielte für den Aufsteiger bislang sechs Tore in acht Partien. Er traf jeweils doppelt. Zu den ersten Wochen in der neuen Liga sagt er: „Es war klar, dass es als Aufsteiger schwierig wird. Wir müssen uns an das neue Tempo gewöhnen, die Ergebnisse waren knapp.“ Hinzu kam auch beim SVR Verletzungspech, zuletzt reiste man mit 13 Spielern zur SG Bösingen II/Beffendorf (0:1). Vor dem Derby gegen Gosheim schätzt Butz vor allem die Offensive des Gegners: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Wir treffen auf den Dritten, eine starke Mannschaft und sind klarer Außenseiter. Gosheim hat enorme Qualität in der Offensive, auch mit ihrem Trainer.“

Verletzungs- und krankheitsbedingt fehlen Florian Beck, Selim Apaydin und Aaron Stier. Zwei Spieler werden wieder dazukommen. Größere personelle Probleme gibt es auf Seiten des SV Gosheim: Neben den Langzeitverletzten gibt es weitere Verletzte, nach der roten Karte gegen Torwart Adrian Mateusz Czerwinski kurz vor Spielende am Sonntag steht man auch noch ohne Schlussmann da. Sari: „Wir haben einen sehr, sehr dünnen Kader, viele Verletzte und momentan keinen Torwart. Vielleicht spielt Thorsten Ruf, er hat schon in der vergangenen Saison mehrmals für uns gespielt.“

Der Favoritenrolle wollen die Gäste dennoch gerecht werden: „Es wird eine harte Sache für uns. Ein Derby hat unabhängig vom Tabellenplatz eigene Regeln. Wir wollen unsere spielerische Klasse an den Tag legen“, so der Gästetrainer, der auf ein faires Spiel und einen guten Schiedsrichter hofft. Letzteres sei bisher nicht immer der Fall gewesen. Butz rechnet sich „daheim immer mehr aus“, weiß aber auch, dass der Tabellendritte zu Gast ist. Im Abstiegskampf ist für den SV Renquishausen jeder Punkt wichtig.