Das EEG und die EEG-Umlage

Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ist in seiner Erstfassung im Jahr 2000 in Kraft getreten und soll die Energiewende in Deutschland voranbringen. Bis 2050 soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms auf mindestens 80 Prozent steigen. Die Mehrkosten, die den Netzbetreibern dadurch entstehen, werden durch die EEG-Umlage ausgeglichen. Diese ist Teil des Strompreises und wird von den Endverbrauchern bezahlt. Im Herbst 2020 soll das EEG überarbeitet werden. (ale)