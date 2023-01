Weihnachtszeit im St. Stephanus Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eingeläutet wurde die Vorweihnachtszeit in der Kirchengemeinde St. Stephanus mit der Rorate am 8. Dezember 2022. Um 6 Uhr in der Früh wurde eine Messe in der nur durch Kerzenschein beleuchteten Kirche gefeiert. Im Anschluss organisierte der Kirchengemeinderat im St. Stephanus Raum des Bürgerhauses ein Frühstück, welches von den Gläubigen sehr gut angenommen wurde. Bei netten Gesprächen und Begegnungen wurde gemeinsam in den Tag gestartet.

Am 18. Dezember nahm die Vorbereitung auf Weihnachten mit einem Familiengottesdienst ihren weiteren Verlauf. Dieser Gottesdienst wurde von den Erstkommunionkinder 2022 und 2023 unter Anleitung von Julia Fleckenstein und Tanja Schmalhofer gestaltet. Ebenfalls von den Erstkommunionkinder 2022 und 2023 sowie einer Flötengruppe wurde am Heiligen Abend eine Krippenfeier mitgestaltet. Vormittags fanden hier bereits Betstunden statt.

Das Patrozinium am St. Stephanus Tag, dem 26. Dezember, war der alljährliche Höhepunkt der Weihnachtszeit. Das feierliche Hochamt wurde vom Kirchenchor umrahmt und der Johanneswein wurde gesegnet. Im weiteren Verlauf fand „zwischen den Jahren“ noch eine Kindersegnung statt und an Silvester wurde eine feierliche Andacht mit sakramentalem Segen gefeiert. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht und die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen Beteiligten.

Die Weihnachtszeit fand mit einer Abendmesse am 5. Januar um 18.30 Uhr mit Aussendung der Sternsinger ihren Abschluss. Ein großes Dankeschön an die vielen Kinder, die bereits seit einigen Tagen im Ort unterwegs sind, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.