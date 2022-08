Wanderung zum Ferienauftakt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt des Renquishausener Kinderferienprogramms stand die heimatliche Wanderung auf der Gemarkung Renquishausen auf dem Programm. Insgesamt sind es 14 Programmpunkte vom 2. August bis 9. September, die hauptsächlich von den Renquishausener Vereinen durchgeführt werden. Das ganze Programm wird von Annalena Spiertz begleitet.

Die erste Station der heimatlichen Wanderung war die heidnische Gebetsstätte im Katzental. Hier wird angenommen, dass die damaligen Bewohner von Renquishausen und näheren Umgebung in der vorchristlichen Zeit ihre Gebete und Rituale abgehalten haben. Circa 200 Meter östlich sind Grabfelder im Gwand Ghäuwälde vorhanden.Weiter ging die Wanderung zum Geigersbrunnen im Kirchholz. Außer dem Namen, der auf einen ehemaligen Besitzer hinweist, gibt es über sein Alter und seine frühere Bedeutung wenig Anhaltspunkte. Im Dorf Renquishausen gab es 1470 einen Pfarrer namens Konrad Giger, der eventuell als Initiator zum Brunnenbau in Frage kommen könnte. In den Jahren 1988 bis 1990 hat der Heimatverein mit großem Aufwand den Brunnen wieder in die ursprüngliche Form zurückgebracht.

Besonders hat sich der damalige Vorsitzende Gerhard Schilling in das Vorhaben Wiederaufbau eingebracht. Das Gebiet Kirchholz ist im Besitz der Gemeinde Renquishausen, hier sind hauptsächlich Buchenbäume vorhanden.

Anschließend ging es zum Aussichtspunkt Schinderfelsen, wo man die Enzisheimer Mühle im Bärenthal sehen kann. Es gibt zwei Versionen, woher der Name Schinderfelsen stammt. Die erste Version lautet, dass früher hauptsächlich die Frauen im Herbst zum Laubsammeln in die steile Halde gegangen sind. Das Laub wurde für das Ausstreuen im Stall gebraucht. Da das Gelände sehr steil war, war es sehr anstrengend hier das Laub zu sammeln. Die zweite Version: Wenn die Bauern ins Tal, also nach Nusplingen oder Wehingen, auf den Markt gingen um ihre Tiere zu verkaufen, war auf dem Rückweg die Gaststätte „Hüttle“, wo die Bauern dann sich noch stärkten, bevor sie den steilen Aufstieg (vielmals in den Nachtstunden) nach Renquishausen begannen, was für viele eine Schinderei war.

Der Abschluss fand dann auf dem Kinderspielplatz mit Getränken und einem kleinen Imbiss sein Ende. Am Schluss bedankte sich der Organisator der Wanderung Josef Schilling für die aufmerksamen Zuhörer des Nachmittags.