Wärmepreis in Renquishausen bleibt stabil

Wie in vielen anderen Gemeinden in Baden-Württemberg gibt es auch in Renquishausen ein Wärmenetz, das aktuell rund 120 Gebäude überwiegend mit Abwärme einer ortsnahen Biogasanlage beliefert. Das Wärmenetz ist seit 2009 in Betrieb und hatte insbesondere in den Anfangsjahren eine wirtschaftlich schwierige Zeit zu überstehen, so eine Pressemitteilung. Seit 2016 werden steigende Jahresgewinne ausgewiesen, mit denen der aufgelaufene Verlust schrittweise abgebaut wird. Im Renquishausener Gemeinderat hat Geschäftsführer Bene Müller den Jahresabschluss 2018 vorgestellt, der das bisher beste Jahresergebnis ausweist mit 60 000 Euro Gewinn.

Auf dieser „soliden wirtschaftlichen Grundlage“ haben die beiden Gesellschafter der Nahwärme Renquishausen GmbH, die Gemeinde Renquishausen sowie die Solarcomplex AG, entschieden, dass der Wärmepreis für zunächst drei Jahre auf dem Niveau von 2018 festgeschrieben wird. Für 2019 bis 2021 wird es also keine Erhöhung des Wärmepreises geben. Damit will die Nahwärme Renquishausen GmbH „sich bei den Kunden bedanken und ausdrücklich ein Zeichen setzen, dass sie das Wärmenetz als Solidargemeinschaft versteht“.

„Wer schwierige Zeiten gemeinsam durchsteht, soll in guten Zeiten auch gemeinsam einen Nutzen haben,“ so Bürgermeister Jürgen Zinsmayer. Die Kunden wurden mit einem persönlichen Anschreiben über die erfreuliche Nachricht informiert.