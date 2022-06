Viele Ehrungen beim Musikverein Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des dreitägigen Zeltfests „Bierarena“ am 14. Mai wurden beim Musikverein 39 verdiente Vereinsmitglieder für ihre langjährige aktive und fördernde Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrungen der Vereinsjahre 2020, 2021 und 2022 wurden durch das Kreisverbandsvorstandsmitglied Jonas Eismann durchgeführt.

Für zehn Jahre aktives Musizieren konnten Elena Grieshaber, Max Maier, Lukas Mattes und Selina Stehle ausgezeichnet werden, für 20 Jahre Rolf Sauter, Alexander Straub und Anton Rack. Die Ehrennadel für 30 Jahre Musizieren wurden Ursula Mattes, Heidi Meyer, Elke Weiger und Tobias Bacher verliehen, für 40 Jahre aktive Tätigkeit Annette Riegger. Die nicht ganz alltägliche Ehrung für stolze 60 Jahre aktive Tätigkeit im Verein wurde den drei Musikern Alois Drissner, Klaiber Walter und Mattes Walter ausgesprochen. Norbert Rack und Benjamin Stehle wurden für 60 beziehungsweise 70 Jahre langjährige aktive und fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Insgesamt 19 Vereinsmitglieder wurden für ihre fördernde Tätigkeit geehrt: Heidrun Stehle, Gabriele Straub, Alexander Braun für 20 Jahre, Anton Mattes, Tobias Schilling, Markus Rack, Xaver Stehle, Alwine Som, Markus Stehle, Alfred Hamma für 30 Jahre, Georg Alber, Ottmar Müller für 40 Jahre, Werner Benz, Josef Schwarz, Hamma Günther für 50 Jahre, sowie Berthold Horn, Xaver Müller, Matthias Stehle für 60 Jahre. Alois Rack konnte für stolze 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet werden.

Des Weiteren wurden vier Vereinsmitglieder zu „Ehrenmitgliedern“ ernannt. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft war dies Annette Riegger und für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft Werner Benz, Josef Schwarz und Günther Hamma.

Am Ende wurde dem 1. Vorsitzenden Wolfgang Stehle die BVBW-Fördermedaille in Silber für 15-jährige Vorstandstätigkeit überreicht und Dirigent Achim Großmann die BVBW-Dirigentennadel in Bronze für 10-jährige Dirigententätigkeit.

Abschließend bedankten sich die beiden 1. Vorsitzenden des Musikvereins Julian Maier und Wolfgang Stehle nochmals bei allen Geehrten für ihre Treue zum Verein, speziell den aktiven Mitgliedern für ihr hohes zeitliches Engagement.