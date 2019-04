Verfolgerduell steigt in Renquishausen

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, kommt es zum Verfolgerduell SV Renquishausen gegen FSV Schwenningen (Hinspiel: 1:1). Die Begegnung wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Augenblicklich gibt es an der Tabellenspitze einen Vierkampf. Der SV Tuningen führt die Tabelle mit 44 Zählern punktgleich vor dem FC Frittlingen an, die FSV Schwenningern und der SV Renquishausen folgen mit jeweils 43 Punkten auf den Plätzen drei und vier. Die Tuninger haben im Vergleich zu den anderen drei Mannschaften allerdings ein Spiel mehr ausgetragen.

In Renquishausen werden somit am Sonntag wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft vergeben. Ein Erfolg gegen einen unmittelbaren Konkurrenten wäre sehr wertvoll. Die Gastgeber können ohne Druck aufspielen. Sie liegen weit über dem Soll, hatten vor der Saison den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Nach einem missglückten Start mit vier Niederlagen aus den ersten sechs Spielen hat sich der SV Renquishausen gefangen und dann eine erfolgreiche Serie hingelegt. 15 Spiele ist die Mannschaft von Spielertrainer Marius Butz nun ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es elf Siege und vier Unentschieden. Die letzte Niederlage datiert vom 16. September vergangenen Jahres, als man in Tuningen 2:4 verlor. Am Ostermontag nahmen die Renquishausener dann erfolgreich Revanche und besiegten die Tuninger auf eigenem Platz 3:2.

Wenn es nach Marius Butz geht, dann kann die Erfolgsserie noch weiter gehen. Er weiß aber auch, dass es gegen die FSV Schwenningen nicht einfach wird. „Wenn wir an die Leistung des vergangenen Spieles gegen Tuningen anknüpfen können, dann wird es am Sonntag ein spannendes Spiel mit einem offenen Ausgang“, sagt der Spielertrainer. Butz: „Die FSV Schwenningen hat eine gute Mannschaft und ist immer in der Lage, zu gewinnen.“ Der Coach ist stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben schon seit Jahren in der Offensive eine hohe Qualität. In diesem Jahr haben wir es geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Das war unser Ziel und ist uns bemerkenswert gut gelungen. Es ist das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung.“

Der SVR stellt nach 21 Spielen mit 33 Gegentoren die zweitstärkste Abwehr. Nur die SG Fridingen/Mühlheim hat mit 32 ein Gegentor weniger bekommen.

Für den SV Renquishausen spricht neben dem aktuell guten Lauf auch die Heimstärke. Sieben der zehn bisherigen Partien auf eigenem Platz wurden gewonnen, eine Niederlage gab es nur gegen die SG Fridingen/Mühlheim am 2. September 2018. Außerdem ist der SV Renquishausen in jedem Spiel für Tore gut. Saisonübergreifend hat der SVR in den vergangenen 27 Meisterschaftsspielen immer zumindest einen Treffer erzielt, in 22 Spielen davon mindestens zweimal ins gegnerische Netz getroffen. Das ist eine beeindruckende Offensivstärke, an der der Spielertrainer einen großen Anteil hat. Mit 25 Treffern führt Marius Butz die Torschützenliste an.

Das letzte Mal ohne eigenen Torerfolg ist der SV Renquishausen vor fast genau einem Jahr geblieben, als er am 26. April vergangenen Jahres beim späteren Meister SV Bubsheim 0:3 verlor.

FSV ist auswärts in diesem Jahr noch ohne Sieg

Die FSV Schwenningen hat sich den Aufstieg fest vorgenommen. Nach guten Leistungen in der Vorrunde schwächelte die Mannschaft von Trainer Almir Smakovic zuletzt jedoch. Von den bisherigen sechs Spielen in der Frühjahrsrunde gewann die FSV nur zwei, holte acht von 18 möglichen Punkten. Der Verlust der Tabellenführung war die Folge. Auswärts hat das FSV-Team in diesem Jahr noch nicht gewonnen. In den vergangenen drei Spielen auf fremdem Platz gab es ein 2:5 in Frittlingen, ein 1:1 in Kolbingen und ein 0:2 bei der Reserve der SpVgg Trossingen.