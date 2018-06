Urnen können neu bestattet werden

Als neue Urnenbestattungsform stehen auf dem Friedhof Renquishausen künftig Urnenkammern in Urnenstelen zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurden drei Urnenstelen bei der Aussegnungshalle aufgestellt.

Die Nutzung der Stelen beziehungsweise Urnenkammern hat die Gemeinde durch Satzung geregelt. Insgesamt stehen zwölf Urnenkammern zur Verfügung. In den beiden äußeren Stelen stehen „Urnenkammern-Reihengräber“ zur Verfügung. Diese werden für die Ruhezeit von 15 Jahren zur Verfügung gestellt. Die vier Urnenkammern in der mittleren Stele stehen als „Urnenkammern-Wahlgräber“ zur Verfügung, für die ein Nutzungsrecht von jeweils 25 Jahren verliehen wird.

Die Verschlussplatten der einzelnen Urnenkammern werden von der Gemeinde gestellt. So soll ein einheitliches Bild gewahrt werden. Auf die Verschlussplatten dürfen Namen, Geburts- und Todesdaten der Verstorbenen angebracht werden. Eine Beschriftung ist mit Aufsatzbuchstaben in einem Schriftzug in Bronze möglich. Die Anbringung eines Ornaments in Bronze ist ebenso zulässig. Zudem dürfe ein Foto des oder der Verstorbenen angebracht werden. Kerzen, Blumenvasen und Ähnliches sind nicht erlaubt. Für die Ablage von Blumen steht ein Bestattungspoller zur Verfügung.