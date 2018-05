Mit der Pilgermesse in der Königsheimer St. Agatha Kirche, gestaltet von Pfarrer Johannes Amann und dem katholischen Kirchenchor, hat der 13. Jakobspilgertag von „Pro Lebensqualität“ einen Auftakt genommen, der die mehr als hundert Pilger mit Freude versetzte. Der Organisator und „weltlicher Kopf“, Bärenthals Altbürgermeister Roland Ströbele, betonte, dass es derzeit wichtig sei, mit Freude den Glauben nach außen zu tragen und sichtbar zu machen.

In ihren Grußworten wünschten Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) und der Königsheimer Bürgermeister Konstantin Braun den Pilgern viel Freude beim Beten mit den Füßen. Der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende, Gustl Frech, zeigte die Wesensmerkmale der Königsheimer Kirche auf. Beim Pilgersegen zitierte der geistliche Begleiter, Bruder Jakobus Kaffanke OSB, aus der Apostelgeschichte „... und sofort folgten sie ihm nach“.

Mit dem Pilgerkreuz voran achtete Führer Hubert Stehle darauf, dass auf dem richtigen Weg gepilgert wurde. Schweigend wurden die christlichen Wegezeichen „Kreuz auf der Höhe“ in Königsheim und Bildstock – Jakob Stehle in Renquishausen erreicht. Kreisrat Josef Schilling hatte dort zusammen mit Helfern der St. Stephanus-Kirchengemeinde das Pilgermahl und die Andacht in der Pfarrkirche organisiert, die von Diakon Karl-Heinz Reiser und dem katholischen Kirchenchor gestaltet wurde. Bürgermeister Jürgen Zinsmayer stellte den Pilgern seine Gemeinde vor.

Bei den Stationen Judas-Thaddäus-Kapelle und Josef-Grotte gab Schilling sein Wissen weiter.

Die letzte Station, das Grieble-Kreuz in Bärenthal, wurde von Beate Alber erläutert, während anschließend der Pilgertag mit einer Pilger-Andacht von Bruder Jakobus in der Bärenthaler Johannes-Kirche endete. Die Andacht wurde von Maria-Lena Weiss aus Mühlheim mit stimmungsvollem Orgelspiel begleitet, während Bürgermeister Tobias Keller mit Informationen über die Gemeinde Bärenthal den Schlusspunkt setzte.

Den ganzen Tag über sorgten die Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr der drei Gemeinden Königsheim, Renquishausen und Bärenthal für die notwendige Sicherheit beim Pilgern.