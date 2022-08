Ein Unbekannter hat am Samstagabend, gegen 23 Uhr, in der Königsheimer Straße in Renquishausen einen BMW 318 mutwillig beschädigt. Hierbei warf der Täter mit einem unbekannten Gegenstand die hintere rechte Seitenscheibe ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, schreibt die Polizei, die nun Zeugenhinweise unter Telefon 07461/9410, entgegennimmt.