In der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, sind unbekannte Täter in die Grundschule in der Königsheimer Straße eingebrochen. Die Eindringlinge stemmten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Im Lehrerzimmer hebelten die Einbrecher eine Tür und einen Schrank auf.

Was die Täter letztendlich gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.