Thema „Flucht“ prägt den Erntedank-Altar

Wer in dieser Woche die St.-Stephanus-Kirche in Renquishausen betreten hat, der sah nicht nur schaffige Frauen, ihm stieg auch sogleich ein angenehmer Geruch von frischen Gewürzen, Obst und Gemüse in die Nase. Im Altarraum werkelten fleißige Frauen am diesjährigen Erntedankbild. Es zeigt in diesem Jahr „Die Flucht nach Ägypten“, angelehnt an die derzeitige Flüchtlingsdiskussion.

Vor 27 Jahren legte die Gemeindebäckerin Resle Volk zum ersten Mal Hand an die Erntedankdekoration. Mit ihren Helfern zaubert sie seitdem pünktlich zum Erntedankfest ein Kunstwerk aus gemahlenem Saatgut, getrockneten Blütenblättern und Kräutern. Prächtige Figurenbilder entstehen, herrliche Dekorationen im und vor dem Altarraum, den krönenden Punkt setzt die Erntedankkrone über dem Altarraum.

Die Kunst liegt vor allem in der Zusammensetzung der Farben, was die Natur in ihrer Farbpalette anbietet, wird verwendet. Es gibt keine Acrylfarben oder Lacke, es ist das glühende Rot der Rosenblätter, das satte Blau des Rittersporns und das tiefe Schwarz von Pfefferkörnern.

Einst hatte das Erntedankfest den Sinn, Gott für die Ernteerträge und die Geschenke der Natur zu danken. In Zeiten der industrialisierten Landwirtschaft ist es jedoch der Mensch, der die Hand über den Ernteertrag hält. Auch im tiefsten Winter kann man saftige Tomaten kaufen. Auf üppigen Ernteertrag im Herbst ist hierzulande niemand angewiesen. Heute stellt das Erntedankfest eine Rückbesinnung auf Tradition, alte Werte und Naturverbundenheit dar: „Früher gab es hier im Ort noch viele Bauern, die stolz waren, ihre Ernte einzufahren. Heute gibt es hier keine mehr“, sagt Resle Volk. Die Beliebtheit des Herbstfests erklärt sich auch mit der besonderen Rolle, die es im ländlichen Raum eingenommen hat, das Bewusstsein für dieses Fest ist hier noch verankert. „Auf dem Land wird man mit dem Thema konfrontiert, schließlich hat fast jedes Haus seinen eigenen Garten“, sagt Volk.

Für die Initiatorin der Getreide-Kunstwerke sind der Reichtum der Natur und ihre Gaben keine Selbstverständlichkeit. Die Tochter eines Landwirts „schafft“ gerne in der Natur – und so ist es für sie ein Leichtes, die nötigen Blumen, Kräuter und Getreidesorten in der Umgebung zu finden. Die Rohmaterialien für ihre Kirchenkunst sammelt sie mit Helfern das ganze Jahr über. Es ist die Farbe der Pflanzen, die bei der Auswahl entscheidend sei. Sie werden zermahlen, um das Pulver später im Bild zu verarbeiten.

Das jährliche Altarbild ist aber nicht nur schön anzuschauen, es steckt auch voller sakraler Symbole. So besteht der Mantel der Maria aus Rosenblättern, weil die Rose als die Blume der Muttergottes gilt. Auch verwendet Resle Volk gern Weizen. Dieser steht für das Brot, das den Leib Christi symbolisiert.

Nach mehreren Wochen Arbeit stellen die Gestalter ihr Erntedankbild in der Kirche aus. So mancher neugierige Besucher greift in das Bild hinein, um zu erfühlen, woraus es besteht. Hin und wieder verschwindet auch etwas Gemüse, das um den Altar drapiert ist. Allerdings nimmt sich das niemand allzu sehr zu Herzen.