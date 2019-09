Stephanus-Gemeinde Renquishausen feiert 500-Jähriges

Die katholische Gemeinde in Renquishausen feiert am Sonntag, 29. September, im Rahmen des Erntedankfests das Jubiläum „500 Jahre St. Stephanus“.

Ein wichtiges Datum in der Geschichte der Pfarrei Renquishausen ist das Jahr 1519. Der damalige Besitzer der unter österreichischen Hoheit stehenden Herrschaft Werenwag, Johann Walter von Laubenberg, dotierte die Pfarrei Renquishausen neu. Aus dem Dotationsbrief ging hervor, dass die Pfarrei in Abgang gekommen war und viele Jahre „kein geordneter Pfarrer“ hatte. So wurde die Pfarrei am St. Urbanstag 1519 (31.Oktober) neu dotiert.

Während des Dreißigjährigen Krieges kam die Pfarrei wieder in Abgang und wurde mit Kolbingen vereinigt, und zwar so, dass an Sonn- und Feiertagen mit dem Gottesdienst gewechselt wurde. Pfarrsitz war Kolbingen. Allerdings weihte Suffraganbischof Georg Sigismund von Konstanz Anno 1659 einen Altar in Renquishausen zu Ehren des heiligen Stephanus. Mit ein Grund für die Nichtbesetzung der Pfarrei war neben den Kriegswirren der häufige Wechsel der Grund-, Lehens- und Patronatsherren. 1690 erging vom Bischöflichen Ordinariat Konstanz ein Dekret, wonach Renquishausen wieder einen Pfarrer erhalten sollte.

Mit dem Jahr 1806 ging das Präsentationsrecht der Pfarrei Renquishausen von Österreich an Württemberg über. 1817 wurde Württemberg vom Bistum Konstanz getrennt und ein eigenes Ordinariat in Ellwangen/Jagst errichtet. Weil die alte Kirche baufällig war, wurde 1827 eine neue erbaut. Immer wieder hatte die Pfarrei keine eigenen Pfarrer und wurde von Kolbingen betreut. Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt die Pfarrei jedoch wieder einen eigenen Pfarrer.

Während der NS-Zeit wurde die Lage für die Pfarrer immer schwieriger, so durften sie zum Beispiel keinen Religionsunterricht mehr an den Schulen halten. Der damalige Pfarrer Benz ließ es dabei jedoch nicht bewenden und ließ einen Schulsaal in den Wagenschuppen der Pfarrscheuer bauen, dort hielt er dann den Religionsunterricht ab.

Im Jahr 1952 wurde der Innenraum renoviert und neu gestaltet, die Deckengemälde sowie das Altarbild stammen von Pater Tutilo aus Beuron. Von 1962 an versah Pfarrer Wurzer von Kolbingen die Pfarrei, bis 1964 Pfarrer Brunner investiert wurde, zuständig für die Gemeinden Kolbingen und Renquishausen. Ab diesem Zeitpunkt begann eine rege Bautätigkeit: Der Altarraum wurde komplett umgestaltet, der Hochaltar entfernt, ein neuer Altar eingebaut und eine neue Orgel angeschafft, Mitte der 70er-Jahre folgte die Umgestaltung und Erweiterung des Friedhofs und erst kürzlich wurde der Kirchenvorplatz komplett neu gestaltet.

Der Ablauf des Jubiläumsfeier am Sonntag sieht folgendermaßen aus: Feierlicher Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors um 10 Uhr mit Domkapitular Thomas Weißhaar, 11.30 Uhr Prozession mit dem Muiskverein zum Gemeindezentrum, Mittagstisch im Gemeindezentrum, bis 13 Uhr Grußworte und Unterhaltung durch den Musikverein, zu Kaffee und Kuchen buntes Programm mit Gesangverein, Kindergarten und Sportverein, um 18.30 Uhr feierliche Vesper gestaltet durch den Kirchenchor in der St. Stephanus-Kirche.