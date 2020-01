Smartphones sollten bei den Proben zur Seite gelegt werden

Mit bewährtem Vorstand geht der Musikverein Renquishausen ins neue Vereinsjahr 2020. Elke Weiger, erste Vorsitzende, sowie Schriftführerin Beate Sauter wurden in der Hauptversammlung im Sportheim für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Bei den Wahlen der Beisitzer gab es allerdings eine Veränderung: Dietmar Straub, seit 1984 ununterbrochen im Ausschuss des Musikvereins tätig, beendete seine Ära als Beisitzer und machte einem Jüngeren Platz. Seine Stelle als Beisitzer übernimmt Lukas Mattes. Die weiteren Beisitzer, Jugendleiterin Elisa Kloos, Jugendbeisitzer Victoria Stehle, Simon Finsterle, Elvira Maier, Heidi Mayer sowie Kassenprüfer Franz-Josef Mattes, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Es war ein vergleichsweise ruhiges Vereinsjahr, das Jahr 2019, so Vorsitzende Elke Weiger in ihrem Geschäftsbericht, 82 Auftritte und Proben hatte der Verein zu verzeichnen, aktuell spielen 74 Musiker in der Kapelle, die Jugendkapelle hatte mit ihren 22 Musikern vier Auftritte zu verzeichnen, zehn Zöglinge befinden sich derzeit in Ausbildung.

Im Bereich der Jugendkapelle hat sich einiges getan, durch Übergang in die aktive Kapelle wäre die Jugendkapelle zu klein, um weiter zu bestehen. Das gleiche Problem haben auch die Jugendkapellen von Kolbingen und Königsheim, so wurde beschlossen, mit den drei Jugendkapellen zu fusionieren. Daraus entstand nun eine Jugendkapelle mit 37 Musikern die von Achim Grossmann geleitet wird.

Über die Aktivitäten des Musikvereins berichtete Schriftführerin Beate Sauter. Die finanzielle Seite des Vereins beleuchtete Kassier Armin Spitznagel, er legte der Versammlung einen ausgeglichenen Kassenstand vor. Bürgermeister Jürgen Zinsmayer bedankte sich beim Musikverein für seinen kulturellen Beitrag in der Gemeinde.

Dirigent Achim Grossmann zeigte sich mit der Leistung der Kapelle sehr zufrieden, allerdings könnte der Probenbesuch besser sein, hier sollte jeder einzelne an sich arbeiten, auch an der Probendisziplin sollten einige an sich arbeiten, Stichwort „Smartphone“. Seinen Dank sprach er dem Gesangsduo Annette und Paul aus, sie seien eine Bereicherung für die Kapelle. Die Integration der Jugendlichen in die aktive Kapelle klappt auch sehr gut. Über die Aktivitäten der Jugendkapelle berichtete Jugendleiterin Elisa Kloos, hier führte sie vor allem die Fusion mit Kolbingen und Königsheim aus. Die neue Jugendkapelle wird unter dem Namen „Jugendkapelle Heuberg“ firmieren.