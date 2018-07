Simon Friedrich setzt Siegesserie fort

An ihm führt in Renquishausen auf dem Weg zum Siegertreppchen scheinbar kein Weg vorbei. Simon Friedrich vom TSV Straßberg hat beim 31. Renquishausener Waldlauf wieder einmal den Hauptlauf über zehn Kilometer gewonnen. Es war sein siebter Sieg in Serie. Auch bei den Frauen trug sich Vorjahressiegerin Ricarda Rapp (TSV Stetten a.k.M.) erneut in die Siegerliste ein. Insgesamt 114 Teilnehmer waren am Freitag an den Start gegangen.

Ältester Teilnehmer läuft Hauptlauf mit 80 Jahren

Sportkreisfunktionär Josef Schilling freute sich wie ein „Schneekönig“ über die große Resonanz, die der Waldlauf seines Sportvereins auch in diesem Jahr gefunden hat. Auch wenn die Teilnehmerzahl deutlich hinter den Erwartungen der Organisatoren geblieben war. Der 74-jährige Träger des WFV-Ehrenbriefs war vor über drei Jahrzehnten Gründungsvater dieser inzwischen traditionellen Veranstaltung.

In diesem Jahr war die jüngste Teilnehmerin die zweijährige Mia Schlennstedt. Der älteste Sportler war Karl Freund vom TSV Lautlingen, der als 80-Jähriger die 10 000 Meter unter dem Applaus der zahlreichen Zuschauer absolvierte. Simon Friedrich aus Straßberg war auch im siebten Jahr in Folge nicht zu schlagen. Allerdings hatte er bei dieser 31. Auflage, deutlich mehr zu kämpfen, als in den Vorjahren. Lange Zeit gab es im Hauptlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gabriel Kammerer vom SV Irslingen und dem Gosheimer Biathleten Dominik Hermle.

Bei den Frauen siegte Ricarda Rapp vom TSV Stetten a.k.M überlegen mit mehr als sechs Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten Maike Hermle vom SC Gosheim. Die Gewinnerin wiederholte damit ihren Vorjahressieg – damals allerdings noch unter ihren Mädchennamen Hotz – eindrucksvoll. Sieger beim Jedermannlauf über die Distanz von 5750 Meter wurde überlegen Lokalmatador Niklas Platzer vom veranstaltenden SV Renquishausen. Lob und Anerkennung gab es von Seiten der Teilnehmer für den veranstaltenden SV Renquishausen, da alles bei dieser Veranstaltung wie am Schnürchen klappte.