Showtanzgruppe Renquishausen gewinnt bei Wettbewerb

(pm) - Ein Höhepunkt der Hau-Giebler-Fasnet in der frisch renovierten Heinstetter Festhalle ist am vergangenen Wochenende der Garde- und Showtanzwettbewerb gewesen. Zehn Tanzgruppen beteiligten sich. Die Showtanzgruppe Renquishausen siegte im Showteil, die Prinzengarde Spaichingen im Marschteil.

Eine halbe Stunde nach Programmbeginn musste die Halle in Heinstetten wegen Überfüllung geschlossen werden. Das Sicherheitsteam leistete gute Arbeit. Der seit 1990 jährlich im Januar ausgetragene Tanzwettbewerb lockt Jahr für Jahr viele Garden und Tanzgruppen in die Heinstetter Festhalle, wo sie mit ihren gekonnten Auftritten um die begehrten Wanderpokale im Marsch und Showtanz ringen. Die abwechslungsreichen und meist sehr aufwändigen Aufführungen garantieren den Zuschauern ein unterhaltsames, interessantes Programm mit Spaß und Stimmung. Für die Narrenvereinigung Hau-Giebel freute sich Zunftmeister Tobias Roth über den guten Besuch und die vielen Teilnehmer aus den Ortschaften in der näherliegenden Umgebung. Ein besonderer Gruß galt der jedes Jahr variierenden Jury.

Um die Preise und Pokale im Marschteil tanzte in diesem Jahr zuerst die Garde aus Renquishausen, gefolgt von den Garden aus Deilingen, Trochtelfingen, Wurmlingen, Kolbingen, Heinstetten und Spaichingen – dem Sieger von 2013 und somit Pokalverteidiger.

„Kampf der Diebe“ kommt an

Nach einigen Bühnenumbau-Arbeiten gab es die Showtanz-Auftritte der dieses Jahr nur fünf teilnehmenden Gruppen. Mit viel Power und tollen Szenen boten die Mädels der ersten Deilinger Jugendtanzgruppe, die dieses Jahr erstmals an Wettbewerben teilnahm, mit ihrem Thema „Feuer und Eis“ eine aufregende Show. Zimmern unter der Burg setzte sich mit der „Geschichte vom hässlichen Entlein“ und vielen akrobatischen Figuren in Szene. Renquishausen erfreute mit der Showeinlage „Kampf der Diebe im Museum“ das Publikum. Deilingens zweite Showtanzgruppe stand mit ihrem Schweizer-Garde-Tanz in keiner Weise der ersten Gruppe aus dem Ort nach. Als letzte Gruppe brachte die Prinzengarde Trochtelfingen zum Thema „Shopping“ einen bemerkenswerten Showtanz auf die Bühne.

Danach zog sich das Juryteam zurück und beriet die Platzierungen des Marsch- und Showtanz-Wettbewerbs. Die Akteure stellten sich derweil für die Siegerehrung auf die Bühne. Nach dem Dank für das große Engagement von Zunftmeister Tobias Roth erfuhren alle endlich, wie ihre Tanzeinlagen bewertet worden waren. Gleichzeitig wurden das Startgeld und die Siegerpreise ausgehändigt.

Sieger im Marschteil wurde die Prinzengarde Spaichingen vor den Gruppen aus Deilingen und Trochtelfingen. Im Showteil siegte Renquishausen vor Zimmern unter der Burg und Trochtelfingen. Alle übrigen Tanzgruppen wurden jeweils auf Platz vier gesetzt.