Ricarda Rapp macht Silberdistel-Albcup-Sieg vorzeitig perfekt

Die 32. Auflage der Waldlaufmeisterschaften in Renquishausen hat Ricarda Rapp am vergangenen Freitag souverän gewonnen. Die Männerwertung entschied Alexander Görzen für sich. Insgesamt haben beim Hauptlauf über zehn Kilometer knapp 100 Läufer die Ziellinie überquert.

Für das Lauf-Ass Ricarda Rapp, die für den TSV Stetten am kalten Markt an den Start geht, gab es gleich doppelten Grund zum Feiern: Ihr Sieg in Renquishausen bedeutete zugleich auch den Gesamtsieg des Silberdistel Albcups, eine regionale Rennserie, zu der auch der Waldlauf in Renquishausen zählt. Von den insgesamt sieben Rennen hat Rapp alle vier zurückliegenden Läufe gewonnen und ist somit bei den verbleibenden Wettkämpfen in Messstetten, Wehingen und Gosheim uneinholbar. „Ich bin glücklich und froh, dass ich zum vierten Mal in Folge den Silberdistel Albcup für mich entscheiden konnte. Das war mein vorrangiges Ziel beim Waldlauf“, sagte sie nach dem Rennen am Freitag unserer Zeitung.

Die knapp 100 Teilnehmer des Hauptlaufs über die zehn Kilometer lange Strecke starteten in der Ortsmitte, ehe sie nach einem Kilometer auf Schotterwegen mehrere Ab- und Anstiege im Wald bewältigen mussten, was den Läufern viel Kraft abverlangte. Von den Zuschauern angefeuert, überquerten sie schließlich wieder im Ort die Ziellinie.

Ricarda Rapp schaffte diese anspruchsvolle Strecke in 41.17 Minuten. „Ich bin gleichmäßig durchgelaufen. Die Anstiege haben mir keine besonderen Schwierigkeiten bereitet. Ich konnte mich gut auf das Auf und Ab einstellen, weil mir die Strecke aus den Vorjahren bereits bekannt war“, blickte die Läuferin auf das Rennen zurück. Lediglich mit ihrer Zielzeit schien sie nicht ganz zufrieden: „Die Jahre zuvor war ich über eine Minute schneller. Ich bin allerdings auch mit einer Erkältung gestartet, deshalb ist die Zeit akzeptabel. Da ich nicht ganz fit an der Startlinie gestanden bin, ging es mir ohnehin in erster Linie um den Sieg“, betonte die angeschlagene Läuferin aus Stetten am kalten Markt, die trotz Erkältung auf die Zweitplatzierte Maike Hermle (SC Gosheim) einen Vorsprung von rund zwei Minuten als Puffer zum vorzeitigen Albcup-Sieg hatte.

Dominik Hermle auf Rang zwei

Bei den Männern scheint sich in der regionalen Rennserie ein echter Wettkampf um den Sieg zu entwickeln. Dafür verantwortlich sind Alexander Schindler (TSV Glems), sein Vereinskollege Alexander Görzen und Simon Friedrich (TSV Straßberg). Schindler gewann die ersten beiden Rennen in Schömberg und Wilflingen. Er startete aufgrund einer anderen Laufveranstaltung in Renquishausen aber nicht. Friedrich gewann in Hausen ob Verena, musste aber krankheitsbedingt beim Waldlauf passen.

Das nutzte Alexander Görzen aus. Ihm gehörte der Sieg der Männer in 34.03 Minuten. Bei seiner Premiere ist der 33-Jährige die ersten drei Kilometer Seite an Seite mit Dominik Hermle (TSV Straßberg) gelaufen, danach setze er sich mühelos ab. „Die ersten Kilometer ging es häufig bergab und da ich ein Bergab-Läufer bin, fühlten diese sich wie ein Trainingslauf an“, berichtete er unserer Zeitung und fügte hinzu: „Die Strecke kam mir gelegen, die Temperaturen haben gepasst. Es war klasse, dass mich alle Zuschauer kräftig angefeuert haben.“ Görzen fuhr schließlich einen ungefährdeten Sieg ein, hatte sogar wenige Meter vor dem Ziel noch Zeit für eine Flick-Flack-Einlage. Mit über einer Minute Abstand folgte ihm auf Platz zwei Dominik Hermle.

Beim Jedermannslauf über 5,7 Kilometer nutzte Letizia Stehle (SV Renquishausen) ihren Heimvorteil aus und siegte in 27.22 Minuten. Schnellster Mann wurde ihr Vereinskollege Joshua Stehle, der 32 Sekunden nach ihr die Ziellinie überquerte.

Und auch um den Nachwuchs muss sich beim Waldlauf niemand Sorgen machen. Mehr als 40 Teilnehmer registrierte der Bambinilauf. Die Kleinsten meisterten 500 Meter. Außerdem gingen zahlreiche Kinder bei den Schülerlaufen über einen oder zwei Kilometer an den Start. Die Familien feuerten ihre Schützlinge dabei kräftig an.

Die 32. Auflage des Waldlaufs können die Veranstalter des ortsansässigen Sportvereins mit einer reibungslosen Durchführung wieder als vollen Erfolg verbuchen.

Die Ergebnisse

Hauptlauf

Männer: 1. (1. M30) Alexander Görzen (TSV Glems) 34.03 Minuten, 2. (1. M20) Dominik Hermle (TSV Straßberg) 35.20, 3. (1. M45) Moritz Buhl (TSV Straßberg) 36.44, 4. (2. M45) Marcel Heinz (TV Wehingen) 37.07, 5. (2. M30) Andreas Klauer (Rebi Running) 38.36, 6. (1. M35) Walid Abassi 38.54, 7. (1. M50) Robert Dreßler (SV Böttingen) 39.05, 8. (1. M19) Leander Honer (SV Renquishausen) 39.18, 9. (2. M20) Darius Müller (SV Kolbingen) 39.21, 10. (2. M35) Michael Gomeringer (Rebi Running) 39.30, 11. (3. M30) Simon Schneider (Tuttlinger Sportfreunde) 39.42, 12. (3. M45) Friedemann Häberlen (ASV Tuttlingen) 39.54, 13. (3. M20) Jonas Rack (SV Renquishausen) 40.25, 14. (3. M35) Armin Frech (LT Zimmerei Frech) 40.26, 15. (2. M50) Ralf Heim (LT Zmmerei Frech) 40.49, 16. (4. M35) Rene Denhof (TSV Rottweil) 41.10, 17. (4. M45) Volker Vigehls (KSK Tuttlingen) 41.24, 18. (4. M20) Sebastian Schilling (SV Renquishausen 41.35, 19. (1. M17) Simon Klaiber (SC Gosheim) 41.36, 20. (5. M20) Patrick Bitzer (Albside Running) 41.53, 21. (5. M35) Bernd Wegschneider 42.15, 22. (6. M35) Gottlieb Riedinger (HSG Fridingen/Mühlheim) 42.20, 23. (1. M55) Dietmar Walter (SC Hechingen) 42.25, 24. (3. M50) Klaus Neipp (TG Trossingen) 42.58, 25. (7. M35) Mustafa Kemal Ermis (Tuttlingen) 43.08, 26. (4. M50) Volker Göddertz (Tuttlinger Sportfreunde) 43.28, 27. (5. M50) Gerhard Frech (Tuttlinger Sportfreunde) 43.57, 28. (6. M50) Konrad Kostezka (TV Spaichingen) 43.58, 29. (1. M40) Oliver Grimm (TSV Stetten a.k.M.) 44.05, 30. (6. M20) Fabian Leuthner 44.12, 31. (1. M60) Dieter Keilbach (KSK Tuttlingen) 44.12, 32. (2. M40) Carsten Clausen (TSV Meßstetten) 44.29, 33. (4. M30) Manuel Maier (SV Renquishausen) 44.40, 34. (2. M55) Detlev Rohm (TSV Meßstetten) 44.45, 35. (5. M45) Peter Stauß (LG Winterlingen) 45.06, 36. (2. M60) Kurt Schlaich (Geno-Bike-Team) 45.09, 37. (8. M35) Benjamin Braun 45.40, 38. (2. M17) Daniel Stehle (SV Renquishausen) 45.43, 39. (6. M45) Bernd Müller (FA Running Team) 45.49.

Frauen: 1. (1. W30) Ricarda Hotz (TSV Stetten a.k.M.) 41.17, 2. (1. W17) Maike Hermle (SC Gosheim) 43.14, 3. (1. W20) Franziska Gerster (VfB Bösingen) 45.00, 4. (2. W30) Franziska Netzer (TG Schömberg) 45.32, 5. (1. W40) Ulrike Knoll (Tuttlinger Sportfreunde) 45.52, 6. (2. W20) Nathalie Lehr 48.22, 7. (3. W30) Kasia Rodak 48.52, 8. (4. W30) Corinna Stahl (Rebi Running) 49.58, 9. (3. W20) Carolin Langenbucher 50.04, 10. (1. W50) Heidi Rißler (TG Trossingen) 51.00, 11. (2. W50) Ulrike Dreßler (SC Wehingen) 52.04, 12. (2. W40) Sarah Freen (SV Hausen) 52.28, 13. (4. W20) Sandra Brendle (Tuttlinger Sportfreunde) 53.51, 14. (3. W50) Jolanta Seybold (ATS Süßen) 55.19, 15. (1. W45) Inge Heizann (Tuttlinger Sportfreunde) 56.22, 16. (2. W45) Wanpen Mattes (Tuttlinger Sportfreunde) 57.58.

Jedermannlauf

Weiblich: 1. Letizia Stehle (SV Renquishausen) 27.22, 2. Ute Heim (LT Zimmerei Frech) 30.06, 3. Lea Hafen (SV Renquishausen) 30.16.

Männlich: 1. Joshua Stehle (SV Renquishausen) 27.55, 2. David Alber (SV Renquishausen) 28.20, 3. Christoph Fodor 28.38.

Schülerlauf 1

Weiblich: 1. (1. W9) Mia Stehle (LG Tuttlingen-Fridingen) 4.18, 2. (2. W9) Emma Som (SV Renquishausen) 4.26, 3. (1. W11) Sophie Kiefer (LG Tuttlingen-Fridingen) 4.33, 4. (3. W9) Julia Amann (Kolbingen) 4.36.

Männlich: 1. (1. M9) Jona Vogt (LG Tuttlingen-Fridingen) 3.56, 2. (2. M9) Johannes Fleckenstein (SV Renquishausen) 4.11, 3. (1. M11) Mateo Borkovic (Tuttlinger Sportfreunde) 4.22, 4. (2. M11) Fabian Braun (SV Renquishausen) 4.25.

Schülerlauf 2

Weiblich: 1. (1. W13) Luana Fodor 9.50, 2. (2. W13) Leonie Amann 10.18.

Männlich: 1. (1. M13) Jonah Alber (SV Renquishausen) 8.53, 2. (2. M13) Mika Mattes (SV Renquishausen) 8.55, 3. (3. M13) Paul Heizmann (Tuttlinger Sportfreunde) 10.15.

Bambini

Weiblich: 1. Lilly Beck (SV Renquishausen) 1.57, 2. Merle Jambor 2.26, 3. Amelie Weiger (SV Renquishausen) 2.43, 4. Annika Jambor 2.51, 5. Marie Frech (SV Königsheim) 2.52, 6. Finnja Frech (SV Königsheim) 3.01, 7. Juliana Mattes (SV Renquishausen) 3.06.

Männlich: 1. Max Sauter (SV Renquishausen) 1.57, 2. Dzan Lalic (LG Tuttlingen-Fridingen) 2.09, 3. Finn Schilling (SV Renquishausen) 2.10, 4. Noah Amann (Kolbingen) 2.13, 5. Finn Flad 2.17, 6. Lukas Ballier (SV Renquishausen) 2.18, 7. Ivan Kolobov (SV Kolbingen) 2.21. (sz)