Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Renquishausen wurden drei Spender für jeweils zehn bzw. fünfzig Blutspenden geehrt. Das teilt die Verwaltung in einer Presseinformation mit. Ihnen wurde neben einer Urkunde des DRK-Blutspendediensts zusätzlich ein Scheck des Bürgermeisters von Seiten der Gemeinde in Höhe der Anzahl der Blutspenden überreicht.