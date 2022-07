Renquishausen will etwas gegen das Artensterben tun

Die Gemeinde Renquishausen hat sich entschieden, eine Biotopverbund-Planung in Auftrag zu geben, um dem Artensterben in Baden-Württemberg etwas entgegenzusetzen. Der Erhalt der Artenvielfalt sei eine zentrale Herausforderung, heißt es in einer Mitteilung. Trotz vieler Ansätze und Bemühungen sei es bis heute nicht gelungen, eine Trendwende beim derzeitig alarmierenden Artensterben herbeizuführen.

Bei der Biotopverbund-Planung werden bestehende Potenziale aufgezeigt und weitere geeignete Standorte gesucht. „Idealerweise werden künftige Ausgleichsmaßnahmen, vor allem aber auch freiwillige oder sowieso zu erbringende Leistungen der Landnutzenden und der Flächeneigentümer so miteinander in Beziehung gebracht und aufeinander abgestimmt, dass die Natur einen maximalen Nutzen erfährt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit der Biotopverbund-Planung wurde das Landschaftsplanungsbüro Baader Konzept aus Immendingen beauftragt. In einem ersten Schritt wurden die Datengrundlagen zu bestehenden geschützten Biotopen des Biotopverbunds ausgewertet. Seit Mai sind die Mitarbeiter von Baader Konzept in Renquishausen unterwegs, um die Kernflächen des Biotopverbunds zu untersuchen und mögliche Flächen zwischen den vorhandenen Biotopen zu prüfen. Dies sei nicht zu vergleichen mit einer flächendeckenden Biotopkartierung, wie Sie von der Landesanstalt für Umwelt durchgeführt wird, heißt es hierzu in der Mitteilung. Vielmehr gehe es um die Stärkung der bestehenden Strukturen und deren Vernetzung, wozu wenige gut platzierte Maßnahmen ausreichen können. Dazu zählen zum Beispiel Altgrasstreifen im Grünland oder Blühstreifen entlang von Wegen und Ackerrändern.

Begleitet wird die Planung vom Biotopverbundbotschafter beim Landschaftserhaltungsverband Tuttlingen. Die Landschaftserhaltungsverbände sehen sich als Brückenbauer zwischen Flächeneigentümern, Landnutzern, Naturschutz und Verwaltung.