Renquishausen strebt Ganztagssbetreuung an

In Renquishausen werden zum 1.Januar 2019 die Kindergartenbeiträge erhöht. Die bisherige Kostendeckung beträgt ungefähr 15 Prozent, anzustreben ist aber eine Kostendeckung von 20 Prozent, empfohlen vom Gemeinde- und Städtetag. So ist es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen worden.

Die Verwaltung schlug vor, für die über Dreijährigen die Landesrichtsätze zu übernehmen, diese sind: für ein Kind 124 Euro, beim zweiten Kind 95 Euro, beim dritten Kind 63 Euro und beim vierten Kind 21 Euro. Im Bereich der Kinderkrippen sehen die Landesrichtsätze deutlich höhere Elternbeiträge als bisher von der Gemeinde beschlossen vor. Eine Übernahme dieser Empfehlungssätze würde Erhöhungen zwischen 69 und 100 Prozent bedeuten.

Die Gemeinderäte einigten sich schließlich nach eingehender Diskussion für die unter Dreijährigen auf einen Regelsatz für ein Kind 220 Euro, beim zweiten Kind 169 Euro, beim dritten Kind 111 Euro und beim vierten Kind 38 Euro. Auch beabsichtigt die Gemeinde eine Ganztagesbetreuung einzuführen. Diese wird Kosten von circa 90 000 Euro verursachen und nur teilweise durch künftige Zuschüsse abgedeckt werden können. Hier wurde vom Gemeinderat ein Zuschlag von pauschal 45 Euro pro Monat und Kind beschlossen, für ein Mittagessen wird ein Betrag von fünf Euro erhoben.

Für die Ganztagesbetreuung müssen sich aber mindestens fünf Kinder anmelden.