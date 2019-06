Nahwärme erwirtschaftet 60 000 Euro Gewinn

Zu Beginn der Gemeinderatsitzung am Mittwoch hat Bürgermeister Jürgen Zinsmayer die beiden Gemeinderätinnen Dorothee Rack und Gabriele Hafen im Namen des Gemeindetages für zehn Jahre Gemeinderatstätigkeit mit einer Urkunde und Anstecknadel geehrt. Sie hätten in vorbildlicher Weise ihre Arbeit zum Wohle der Bürger der Gemeinde geleistet.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Benedikt Müller, Geschäftsführer der Nahwärme Renquishausen, die Abschlussbilanz für das Jahr 2018 vor. Er führte aus, dass bedingt durch die Witterung im letzten Jahr der Ölpreis hoch lag. Aus diesem Grund musste Heizöl für 34 000 Euro zugekauft werden, was den Arbeitspreis auf 11,88 Cent/kWh erhöhte. Der Wärmeverkauf fiel von 2,4 auf 2,3 Millionen Kilowattstunden, trotzdem gehe der Wärmeverkauf stetig nach oben. Im vergangenen Jahr konnten vier Neukunden angeschlossen werden. Für Reparaturkosten mussten im vergangenen Jahr 48 000 Euro aufgewendet werden. Die größten Kosten wurden durch die Wasserqualität verursacht, das Wasser musste mehrere Tage gefiltert werden, um Korrosion am Netz zu verhindern. Die Gesellschaft befindet sich in einem stabilen Fahrwasser, so hat sie im letzten Jahr einen Gewinn von 60 000 Euro erwirtschaftet. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig, die Verbindlichkeiten liegen noch bei 1,3 Millionen Euro und können in vier bis sieben Jahren ausgeglichen sein. Es sei auch weiterhin mit positiven Jahresergebnissen zu erwarten. Wenn im Jahr 2024 der Wärmeüberlassungsvertrag mit Muffler ausläuft, muss neu verhandelt werden. Der Gemeinderat stimmte der Bilanz zu.

Bisher hat die Gemeinde ihre Stromversorgung über die Bündelausschreibung des Gemeindetages gesichert. Die Verwaltung hat aber festgestellt, dass die Strombörse ein anderes Vorgehen ermöglicht. Bürgermeister Zinsmayer legte den Räten einen günstigen Vertrag von der Strombörse vor. Nach kurzer Diskussion einigten sich die Gemeinderäte auf die Variante mit einer Laufzeit von 36 Monaten.