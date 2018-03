Nachwuchs mischt Frühjahrskonzert auf

Der Musikverein Renquishausen hat am Samstagabend mit seinem Frühjahrskonzert rund 300 Zuhörer in das Gemeindezentrum gelockt und einen abwechslungsreichen Auftritt hingelegt.

Die ersten Vorsitzenden des Musikvereins Elke Weiger und Wolfgang Stehle blickten bei ihrer Begrüßung in ein volles Gemeindezentrum und kündigten zunächst ihre Jugendkapelle an.

Den 18 Schülern gehörte damit der Auftakt zu einem abwechslungsreichen Konzertabend. Mit der stimmungsvollen Darbietung von „Captain America March“ zum Auftakt hatten sie ohne Anlaufschwierigkeiten das Publikum schnell auf ihrer Seite. Die Nummer „La Storia“ begannen sie mit leisen und gefühlvollen Tönen, bei denen beispielsweise das Saxophon sehr gut zur Geltung kam, und zeigten, dass das Zusammenspiel aller Instrumente der Musiker auf der Bühne nahezu in Perfektion funktionierte.

Mit dem Welthit „Cheap Thrills“ packten sie einen Chartstürmer aus, mit dem sie am Samstagabend ein qualitatives Ausrufezeichen setzten und damit die Messlatte für die Erwachsenen weit nach oben legten. Aufgrund des langanhaltenden Applaus und vielen Zugaberufen holten die Nachwuchsmusiker unter der musikalischen Leitung von Achim Großmann mit „Shut up and Dance“ ein Ass aus dem Ärmel und landeten dabei erneut einen Volltreffer bei den 300 Gästen.

Nachdem die Renquishausener Musiker jüngst beim Musikverein Flötzlingen im Landkreis Rottweil aufgetreten sind, revanchierten diese sich in Form eines Gastauftritts beim Frühjahrskonzerts auf dem Heuberg. Mit „A Tribute to Amy Winehouse“ oder Liedern von „André Rieu“, begeisterten auch sie das Publikum.

Nach einer Verschnaufpause präsentierte die aktive Kapelle des Musikvereins Renquishausen ihr Können an den Instrumenten. Die 65 Musiker stimmten mit „La Réjouissance – aus der Feuerwerksmusik“ den zweiten Teil des Konzerts an, den sie unter Großmanns Regie unter Beweis stellten. Ein taktvoller, ruhiger Beginn von „Oregon“ führte letztlich zum lautstarken Einklang aller Akteure auf der Bühne.

Ähnlich verlief es beim Song „At World’s End“ von „Pirates of the Caribbean“, bei dem kraftvolle und lautstarke Töne mit ruhigen Abschnitten wechselten und bei so manchem Zuhörer einen Gänsehautmoment auslöste. Die größten Hits von der Band „Queen“ und „Hands across the sea“ formten mit geforderten Zugaben den Schlusspunkt eines rundum gelungenen, stimmungsvollen sowie abwechslungsreichen Frühjahrskonzerts im Gemeindezentrum.

Über die Ehrungen berichten wir in der nächsten Ausgabe.