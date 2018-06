Mit der Ortsdurchfahrt werden auch Kanäle erneuert

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt will die Gemeinde Renquishausen nutzen, um auch gleich einen Teil der Wasserleitungen und Kanäle zu erneuern. Darüber hinaus soll auch der Rathausplatz neu gestaltet werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Axel Brockhaus vom Bauamt des Gemeindeverwaltungsverbandes Donau-Heuberg die Arbeiten im Wasserleitungs- und Kanalbereich. Bei der Wasserleitung im Bereich der Ortsdurchfahrt besteht kein Austauschbedarf, diese Leitung sei einwandfrei, so Brockhaus. Lediglich im Mündungsbereich der Kirchstraße bestehe wegen einer Schadstelle Handlungsbedarf. Der Gemeinderat beschloss, das Leitungsstück auszutauschen.

Weiterhin werden die erforderlichen Kanalsanierungen ausgeschrieben. Der größte Austausch betrifft das Kanalstück zwischen Rathaus und der Einmündung Burgerstraße, ansonsten sind nur partielle geschlossene Sanierungen nötig.

Bei der Neugestaltung des Einmündungsbereichs der Kirchstraße in die Ortsdurchfahrt war sich der Gemeinderat einig, die Straßentrassierung auf der Nordseite wie bisher zu planen. Die freiwerdende Fläche solle für eine Neugestaltung des Rathausplatzes gewonnen werden. Das Planungsbüro Fischer aus Freiburg wird nun die Details für die Platzgestaltung ausarbeiten.

Der Vorschlag aus der Bürgerfragestunde, den Einmündungsbereichs des Ziegelwegs in die Königsheimer Straße an die heutigen Gegebenheiten anzupassen, wird aufgenommen. Eine Neugestaltung der Einmündung der Burgerstraße soll im Rahmen eines Ortstermins in der nächsten Gemeinderatssitzung geklärt werden.

Offen blieb noch eine Entscheidung, ob die Einfahrten der Ortsstraßen ein Pflasterband erhalten sollen.