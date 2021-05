Marienweg bietet Möglichkeit zur spirituellen Wanderung

Sieben Stationen umfasst der Marienweg in Renquishausen. In allen geht es um das Leben von Maria. Der Startpunkt für die Wanderung ist die Kirche „St. Stephanus“. Dort liegen auch Pläne mit den Stationen aus und wo sie zu finden sind. „Weil keine Präsenzgottesdienste stattfinden, wollten wir etwas anderes machen“, sagt Daniela Alber-Bacher, Vorsitzende des Kirchengemeinderates.

Während des Corona-Jahrs hat die Kirchengemeinde immer wieder Veranstaltungen organisiert. So fand in der Osternacht ein Lichtfeuer statt, das großen Zulauf erlebte. „Nur weil wir andere Wege gehen müssen, bedeutet das nicht, dass es schlechter ist“, findet Alber-Bacher. Und so hatte sie vor rund einer Woche die Idee, in einer Online-Sitzung des Kirchengemeinderates einen Marienweg zu machen. Die anderen seien sofort begeistert gewesen, und die Aufgaben wurden verteilt. Die Arbeit haben die acht Kirchengemeinderäte, auch mithilfe der Familien, in den Abendstunden erledigt. Figuren basteln, Texte schreiben, Material besorgen und Steine bemalen, sind nur ein paar der Aufgaben. Am Freitag wurde der Weg aufgebaut und ist nun den Mai über zugänglich. Die Pastoralreferentin Jutta Krause hat dabei viele Impulse rund um Maria gegeben, wie Alber-Bacher anmerkt. Und es haben sich scheinbar bereits Nachahmer in der Region gefunden.

„Der Mai ist ja der Marienmonat“, erklärt der langjährige Kirchengemeinderatsvorsitzende Josef Schilling. Wichtig war ihnen jedoch, das Leben von Maria in den Mittelpunkt zu stellen. „Die erste Verbindung mit Maria ist etwas Schmerzhaftes. Sie musste als Mutter Jesus sterben sehen“, erklärt Alber-Bacher. Gerade in der heutigen Zeit soll der Weg etwas Verbindendes haben und Freude schaffen. „Der Weg soll ein Familienweg sein, und für jeden ist etwas dabei“, so Alber-Bacher.

Jede der sieben Stationen trägt ein Thema, das auf einem Blatt erklärt wird. Darunter befindet sich eine Nachdenkfrage und eine Mitmachaktion. So können Kinder an der Station zwei am Kindergarten den kleinen Jesus suchen, der dort versteckt ist. Die Station „Maria in Sorge“ bezieht sich auf das Lukasevangelium, als Maria den zwölfjährigen Jesus für mehrere Tage nicht finden konnte.

Nachdem die ersten drei Stationen in Renquishausen sind, befinden sich die restlichen außerhalb. Die letzte Station ist die Mariengrotte, der Ort, an dem in normalen Jahren die Marienandacht stattfinden würde. Hier kann zum Abschluss noch ein bemalter Stein mitgenommen werden.