Lachsalven bei der Gullenzunft Renquishausen

Stimmung pur herrschte am Sonntagabend beim Bunten Abend der Gullenzunft Renquishausen. Wieder einmal war es ein gelungener Bunter Abend im vollbesetzten Gemeindezentrum.

Den ersten Auftritt hatte wie jedes Jahr die große Garde. In gewohnter Manier wirbelten die elf Mädels graziös über die Bühne. Wie es auf einem Amt zugehen kann, wenn man einen Traktor ummelden will, glossierten Jana Maier und Lisa Mayer mit ihrem Sketch „Besuch auf dem Landratsamt“.

Um die Zukunft der Garde muß sich die Narrenzunft keine Gedanken machen, denn die Teeniegarde zeigte mit ihrem Tanz, dass der Nachwuchs gesichert ist. „An der Tankstelle“ hieß es danach, Ausschuss und Elferrat nahmen in humorvoller Weise das Dorfgeschehen auf die Schippe und brachten so manche Geschehnisse humorvoll zu Gehör. Die „Bohlhexen“ durften beim Bunten Abend nicht fehlen, auch sie beherrschen ihr Metier und führten in eindrucksvoller Weise ihren Hexentanz auf. „Garde-Training“ – was dahinter steckt und wie es bei den Vorbereitungen zu einem Gardetanz zugeht, zeigten die Mitglieder der Garde, sie nahmen sich selber auf die Schippe.

Tänze sind beim Bunten Abend der Gullenzunft stark in Mode, nicht nur die beiden Garden der Gullenzunft, auch die Tanzgruppen des Sportvereins, Mini Showtanz und Flashdance des Sportvereins, sind fest integrierte Bestandteile des Programms. Der Mini-Showtanz zeigte einen Tanz über die Ureinwohner des Dschungels, der Flash Dance nahm sich des Themas „Schule“ an. Gekonnt wedelten die Mädels über die Bühne. Sie gehören seit Jahren zum Repertoire des Bunten Abends. Michael Volk und Sebi Schilling nahmen in humorvoller Weise den Besuch im Thermalbad aufs Korn.

Wie jedes Jahr wurde auch diesmal ein „Gullerhäs“ velost, der Gewinner war Helmut Müller, er führte nach dem großen Finale die Polonaise durch den Saal an. Mit ihren stimmungsvollen Rhytmen heizte das „Duo Cordial“ die Besucher des Bunten Abends an, nach dem Programm wurde zu ihren Klängen stundenlang weitergetanzt.